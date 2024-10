Scommesse, colpo last-minute: 23mila euro così

Scommesse, il colpo è last-minute. Ma il sabato viene stravolto da una vincita clamorosa. Ecco cosa è successo stavolta

Un colpaccio clamoroso. Last-minute, vale a dire dell’ultimo minuto. Una schedina giocata quindici minuti prima dell’inizio delle partite per una vincita di oltre 23mila. Vogliamo essere precisi, noi de Ilveggente.it siamo così: a casa sono stati portati la bellezza di 23.532,95 euro. Non ci credete? Basta andare sotto per vedere con i vostri occhi.

Ma come è successo? Bene, entriamo nel dettaglio di questa vincita da capogiro che, come succede spesso, è stata piazzata sul sito PlanetWin365 che la cataloga come vincita del giorno. I fatti sono successi sabato scorsi e hanno riguardato partite dei campionati minori inglesi. Sì, l’uomo o la donna in questione ha investito anche una bella somma: 950euro, magari arrivati da una vincita precedente. O magari ci credeva così tanto che ha deciso davvero di puntare quel mucchio di soldi credendo realmente di riuscire a passare un sabato diverso. Alle 18, minuto più, minuto meno, ha stappato. Sì, perché le partite erano tutte in programma alle 16 e la scommessa è stata accettata alle 15, 43 minuti e 26 secondi. Sì, pochi minuti prima.

Scommesse, ecco il colpo vincente

Entrando ulteriormente nel dettaglio della schedina sono state giocate sette partite tra National League South e Northern Premier che hanno permesso quindi di raggiungere quella somma. Sette partite pronosticate allo stesso modo: over 2,5, quindi almeno tre reti complessive. Solamente una è finita 2-1, quella tra Chelmsford e Fernbourough. Direte voi, ha avuto un poco di paura? No no, non proprio così, al minuto 17 del primo tempo la scommessa era già andata in porto.

A conferma che doveva andare tutto così, c’è anche il 3-3 tra Dorking e Salisbury: in questo caso voi penserete vabbè, è stata chiusa molto prima la scommessa. E invece no, fino al minuto 83 la sfida era sull’1-0. Poi è arrivata il raddoppio dei padroni di casa e poi addirittura tre reti degli ospiti in dieci uomini tra l’87’ e il 97′. Al minuto 100 è stato fissato il 3-3 finale. Incredibile.