Alcaraz su tutte le furie: questo è un avvertimento

Carlos Alcaraz non riesce più a dormire sonni tranquilli. La clamorosa rivelazione del campione lascia tutti di sasso.

Di campioni come Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ormai ne “fanno” pochi. Sono unici, più che rari. E ci sta, quindi, che il popolo del tennis abbia perso la testa per questi due fenomeni che, venuti dal Vecchio Continente, hanno mandato in subbuglio sin da subito il circuito Atp. Dando prova, in men che non si dica, di essere i due re indiscussi della nuova generazione.

Saranno loro, con ogni probabilità, a dominare la classifica mondiale negli anni a venire. Sempre a patto, naturalmente, che qualche nuova leva non si affacci sulla scena internazionale da qui a breve. Cosa che potrebbe capitare, naturalmente, considerando che il tennis è uno sport in ascesa e che molti giovani, in giro per il mondo, si sono appassionati al mondo della racchetta. Uno di essi, addirittura, è diventato famoso ancor prima di fare il suo esordio nel circuito maggiore.

Parliamo di Jamie Alcaraz Garfia, che, come facilmente intuibile, è il fratello del 4 volte campione Slam originario di Murcia, in Spagna. Ha soltanto 13 anni, ma è già noto a tutti che se c’è qualcosa che ha in comune con Carlos quella è, senza ombra di dubbio, il talento. Già, anche lui gioca a tennis ed è probabile che, tra non molto, segua le orme del fratello, debuttando tra i professionisti.

Giù le mani da Jamie: parla il fratello maggiore

L’antagonista di Sinner ne è felice, naturalmente, ma non troppo. E non perché tema che suo fratello possa fare addirittura meglio di lui, ma perché è seriamente preoccupato, al contrario, per il futuro del 13enne.

Jaime Alcaraz, 13-year-old brother of Carlos pic.twitter.com/XzgXdWUdIC — Talking Tennis (@TalkingTennisTT) October 15, 2024



Ne ha parlato durante un’intervista al Six Kings Slam, lasciandosi andare a delle rivelazioni decisamente inaspettate. “Ci sono molte persone sui social network che dicono: “Diventerà come suo fratello, giocherà come suo fratello…” Questo non mi piace – ha ammesso Carlos senza mezzi termini – Voglio che tutte queste persone sui social media lo lascino in pace“.

“Gioca bene, ma per lui non è il massimo. Mi preoccupa un po’. Per le persone che vanno a vederlo ai tornei perché è mio fratello e gli fanno pressione. Vediamo come se la cava. Ama il tennis. Per me è fantastico. Vedremo se migliorerà e spero che un giorno potrò giocare contro di lui“. Giù le mani da Jamie, insomma. Altrimenti, dovrete “vedervela” con il fratello maggiore.