Psg-Rennes, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Psg-Rennes è una partita della sesta giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Quello che stiamo ammirando in questa stagione è un Psg profondamente rivoluzionato. Via quei nomi, anzi quelle figurine in alcuni casi che non hanno portato nessun trofeo Europeo, dentro nomi che vogliono sudare per la maglia. E con Luis Enrique in panchina sappiamo che tutto è possibile. L’avvio di stagione per i parigini è stato ottimo: un solo pareggio tra campionato e Champions League e poi solo sorrisi e vittorie. E coabitazione con il Marsiglia in testa al campionato francese.

Con il ritorno della massima competizione europea la prossima settimana, i parigini anticipano al venerdì ospitando il Rennes: che non è che se la passi benissimo. Sette punti nelle prime cinque uscite per i rossoneri che dopo aver distrutto il Montpellier in casa hanno pareggiato, sempre tra le mura amiche, contro il Lens. Un inizio altalenante, forse un po’ troppo, per una squadra che può decisamente dire la propria in questo campionato. Diciamo che il livello non si è per niente alzato, anzi. Sono molte le formazioni mediocri che tuttavia, in un campionato che va verso il basso, possono spuntare fuori. Oltre Psg e Marsiglia, in Francia, al momento c’è davvero poca roba.

Entrando nel merito di questa partita negli ultimi cinque incroci tra queste due formazioni sono arrivate tre vittorie parigine, un pareggio, e una vittoria del Rennes datata 2023. L’ultimo incrocio è stato deciso da quel Mbappé che adesso non c’è più e che quindi non può aiutare. Luis Enrique, stando alle ultime informazioni della vigilia – che ricordiamo non può contare sull’infortunato Donnarumma – farà un po’ di turnover. Ma questo non cambierà un finale che sembra decisamente scritto.

Come vedere Psg-Rennes in diretta tv e in streaming

La sfida Psg-Rennes, in programma venerdì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Psg è quotata a 1.38 su Goldbet e Lottomatica e a 1.38 anche su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Si può dare fiducia al Marsiglia, che al momento sembra avere le idee più chiare rispetto al Lione. Gli ospiti dovrebbero uscire dal Groupama Stadium con un risultato positivo al termine di un match in cui le emozioni e lo spettacolo non mancheranno: almeno tre i gol complessivi.

Le probabili formazioni di Psg-Rennes

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz; Dembele, Kolo Muani, Barcola.

RENNS (3-4-2-1): Mandanda; Hateboer, Wooh, Ostigard; Assignon, Santamaria, Matusiwa, Truffert; Blas, Gronbaek; Kalimuendo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1