Lacrime nello sport, si ritira un punto di riferimento per tutti

Per gli amanti della palla a spicchi è praticamente impossibile non imbattersi, prima o poi, in un suo tweet. È capitato a tutti – anche al di qua dell’oceano – di notare questo cognome lungo e impronunciabile, che rimanda a chiare origini polacche. Parliamo di Adrian Wojnarowski, uno dei giornalisti più seguiti in assoluto degli Stati Uniti d’America per quanto riguarda il mondo dello sport, in questo caso il basket, nonché l’insider più noto del “pianeta” NBA.

Famosissime le sue “bombe” di mercato lanciate su ESPN. Wojnarowski arriva prima di tutti, che si tratti di una trade oppure di un affare inerente alla free agency. Per lui non sembrano esserci segreti, insomma. Al punto da considerarlo il “re degli scoop”. Merito di una fittissima rete di contatti che nel corso degli anni ha saputo mettere in piedi, tra agenti dei cestisti e i general manager delle varie franchigie. Ebbene, la straordinaria carriera di “Woj” – questo il suo diminutivo – si appresta a terminare dopo 37 lunghi anni. È stato lui stesso, tramite un tweet, ad annunciare la decisione di lasciare ESPN e più in generale il mondo dell’informazione.

Lacrime nello sport, si ritira il re degli scoop dell’NBA

Wojnarowski ha svelato anche le motivazioni dell’addio. “Conosco bene il tipo di impegno che ci vuole per fare il lavoro che faccio ed è un investimento che non ho più la forza di fare. Il tempo non è un bene infinito, e voglio utilizzarlo in maniera per me più significativa”, queste le sue parole.

Di abbandonare definitivamente il basket, però, non se ne parla proprio. Woj ha scelto di “passare dall’altra parte della scrivania”, come si dice in gergo, indossando i panni del generale manager. Sarà lui a decidere i movimenti di mercato e non più a raccontarli. Tuttavia, il suo nuovo lavoro non ha niente a che fare con l’NBA, visto che diventerà il GM della squadra maschile di basket del college di St. Bonaventure, dove si è laureato ben 33 anni fa. Una delle sue ultime “bombe”, come ricorda Sky Sport, resterà dunque l’annuncio del rinnovo di Isaac Okoro con i Cleveland Cavaliers, lanciata soltanto pochi giorni fa. “Gli ultimi sette anni alla ESPN sono stati un privilegio particolare – si legge nel comunicato di Woj – Sono grato alla dirigenza dell’azienda, in particolare a Jimmy Pitaro e Cristina Daglas, per la comprensione e l’accettazione della mia decisione di cambiare vita. Dopo tutti questi anni passati a raccontare le squadre di tutti, torno alla mia”.