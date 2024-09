Sinner senza limiti: la quota 25.00 è da sogno

Sinner senza nessun limite: dopo la vittoria gli Us Open, il secondo Slam della sua stagione, la quota 25 diventa un sogno

Senza storia: travolto Fritz, spinto dal pubblico americano. Niente da fare per nessuno, Jannik Sinner continua a dimostrare di essere meritatamente il numero uno al mondo. Oltre le polemiche, oltre gli attacchi, oltre tutto quello che c’è stato nel corso degli ultimi mesi.

Sei titoli totali quest’anno, compresi i due più importanti, ovviamente. Un Sinner che vuole continuare a crescere e adesso punta al torneo in Cina ma anche alle Atp Finals: sarà il faccia a faccia contro Alcaraz a dire la verità, perché anche lo spagnolo ha vinto due tornei quest’anno. Quindi lo scontro diretto per dire chi è il migliore, anche se noi lo sappiamo benissimo chi è e non abbiamo bisogno di un’altra manifestazione per capirlo. In tutto questo, adesso, si sono scatenate anche i bookmaker, che danno una quota a 25 che fa davvero gola.

Sinner, ecco la quota a 25

Nel mirino, adesso, c’è il Grande Slam: vale a dire, per quei pochi che non lo sapessero, riuscire a conquistare Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open tutti in un anno. Sinner ci è riuscito nel primo e nell’ultimo, ma ha ampi margini di miglioramento che possono regalargli una gioia enorme, non solo a lui, ma anche a tutti i suoi tifosi.

E i quotisti della Sisal, in questo caso, credono. Offrendo la possibilità di giocare Sinner che completa il Grande Slam entro il 2026 – quindi gli danno due anni – quotato a 25 volte la posta. Una quota davvero inimmaginabile fino a poco tempo fa, una quota che non era proprio nella testa di nessuno. E invece Jannik è riuscito anche in questo. Qualcosa di davvero unico, incredibile. Qualcosa che rimarrà nella storia.