Lotto, il terno magico: 23mila euro

Lotto, il terno è magico: il cambio vale la bellezza di 23mila euro. Ecco quello che è successo in una delle ultime estrazioni

Una doppia vincita in una sola regione. No, e stavolta non parliamo della Sardegna che nel corso delle ultime settimane è stata la vera protagonista delle vincite. Sì, perché prima il Million Day all’isola ha regalato ovviamente un milione di euro, poi il 10eLotto altri 50mila, che non sono di certo spicci.

Qui invece andiamo al Nord, in Piemonte precisamente, dove così come viene raccontato da Agimeg.it, nel corso di una delle ultime estrazioni del Lotto – vi era mancato vero questo gioco? – sono stati centrati due terni importanti che hanno regalato ai fortunati vincitori delle belle somme. Soldi che non fanno mai male, soprattutto perché viene moltiplicata per migliaia di volte una somma minima investita. Ma andiamo a vedere insieme, adesso, quello che è successo entrando proprio nei dettagli delle due giocate.

Lotto, i dettagli della vincita

Doppia vincita, dicevamo. Anzi, tripla, perché in mezzo ce n’è anche una del 10eLotto. Ma andiamo con ordine e partiamo dal Lotto. A Caselle Torinese, centro in provincia di Torino, sulla ruota del capoluogo è stato centrato un terno che al cambio vale la bellezza di 23.750 euro, a fronte di una puntata da 10 euro. E non è finita qui, ovvio. In questo caso ci spostiamo invece in provincia di Biella, precisamente a Strona, dove sempre con un terno sono stati portati a casa la bellezza di 9.750euro. Auguri a tutti.

Come detto non ci si ferma al Lotto ma anche al 10eLotto. Torniamo a Torino, a Scarmagno, dove grazie ad un 5 sono stati vinti 5.500euro. In quale Modalità? La solita, vale a dire quella Frequente che permette di tentare la fortuna ogni 5 minuti. Occhio però a non farvi prendere la mano, perché un gioco è un gioco e tale deve restare. Giocando così spesso si rischia di andare incontro a delle cose spiacevoli che mettono ansia alla propria vita. Quindi, quando giocate, fatelo solo con la testa.