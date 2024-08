Sinner in un campo minato: la minaccia viaggia sui social

Jannik Sinner alle prese con mille insidie, non è ancora finita: una nuova minaccia incombe sul numero 1 del mondo.

Era del tutto scontato che dietro le quinte degli Us Open si sarebbero incrociati più volte. L’impianto è quello e anche i campi, del resto, sono adiacenti l’uno all’altro. Presumiamo quindi, alla luce di ciò, che Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si siano già incontrati in diverse occasioni, da quando è scoccata l’ora dello Slam a stelle e strisce.

E saremmo tutti curiosi di capire quale atmosfera abbia dominato il loro incontro, considerando quello che l’iberico, negli ultimi giorni, ha detto a proposito del caso doping che ha coinvolto il suo rivale azzurro. Il 4 volte campione Slam non gli ha puntato il dito contro, come hanno invece fatto altri colleghi del circuito, ma non lo ha neanche difeso. Non che fosse tenuto a farlo, intendiamoci, ma ai tifosi era sempre sembrato che il loro rapporto andasse ben al di là della rivalità in campo.

Molti sono rimasti delusi dalle sue parole, dimenticando, forse, che sono pur sempre avversari e che il fatto di avere obiettivi comuni inquini, inevitabilmente, il rapporto che c’è tra di loro. Anche Sinner potrebbe esserne rimasto amareggiato, avendo sottolineato, nei giorni scorsi, che quello che è accaduto gli ha permesso di scoprire chi gli fosse amico e chi no.

Sinner, nuove insidie all’orizzonte

Se anche così fosse, Jannik saprà fare di certo buon viso a cattivo gioco e comprendere come mai Alcaraz non si sia prodigato per difenderlo. Si sarà comportato come sempre, dunque, quando, nelle scorse ore, i due campionissimi si sono ritrovati ad allenarsi in due campi adiacenti.

Carlos si allenava con il figlio maggiore degli Alcaraz, Alvaro, che ha 25 anni e che se la cava egregiamente con la racchetta. Non quanto il fratello, ma ha comunque un servizio che è una vera e propria bomba, come si evince chiaramente dal video che è circolato sui social. E, forse per smorzare la tensione, si vede lo spagnolo rivolgersi all’azzurro con un avvertimento.

Alvaro Alcaraz serve meglio di Jannik Sinner. Parola di Carlos Alcaraz 👀pic.twitter.com/kYu7Ceyon6 — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) August 28, 2024



“Occhio, Jannik. Questo al servizio tira più forte di te…”, gli ha detto, invitandolo così ad ammirare il servizio del fratello maggiore. La “minaccia” è circolata rapidamente a mezzo social, ma l’impressione è che ci vorrà ben altro che una battuta per “rimediare” a quelle dichiarazioni fin troppo neutrali e fintamente disinteressate…