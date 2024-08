Scommesse, inizio col botto: oltre 14mila euro

Scommesse, inizio con il botto per i campionati europei. Un colpo da 14mila euro con solamente sei partite pronosticate. Ecco cos’è successo

Inizio col botto. Lo scorso weekend sono iniziati tutti i campionati europei, o quasi, e gli scommettitori, ovviamente, si sono sbizzarriti. C’era attesa anche se l’estate è passata tra Europei e Olimpiadi e anche con le varie partite di qualificazione alle prossime coppe. Però i campionati sono i campionati e lo sappiamo tutti, e qualcuno ha davvero messo in pratica i colpi clamorosi, quelli da capogiro, quelli che cambiano decisamente tutta l’annata sportiva.

E come è successo più di una volta nel corso di questi mesi, andiamo a vedere il sito PlanetWin365 che mette in evidenza un’altra bella, stupenda, vincita. Sono bastate solamente sei partite per riuscire a portare a casa oltre 14mila euro. Per essere precisi la somma messa nelle tasche è di 14.352,81 euro con un bonus superiore ai mille euro e con una giocata di 50euro. Che direte voi, non è tantissimo. E invece, andando a vedere quelli che sono stati i risultati pronosticati, è proprio eccessiva. Ma la fortuna – che serve sempre in questi casi – ha deciso di non girare le spalle questa volta, anzi. Ha deciso proprio di baciare il giocatore in questione.

Scommesse, ecco la schedina

Sei partite, come detto. E un dettaglio della scommessa che potete vedere anche voi serenamente sotto come ve lo abbiamo riportato. Una schedina con 4 pareggi, con la vittoria del Barcellona sul campo del Valencia grazie al solito e intramontabile Lewandowski e infine la vittoria del Monaco alla prima giornata del campionato francese. Questa era la quota più bassa dell’intera scommessa. Un colpaccio clamoroso, un colpaccio da capogiro che permette davvero di pensare in grande per la stagione che sta per entrare nel vivo. Auguri e anche complimenti. Ci stanno tutti in questo caso.