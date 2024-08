Boom Djokovic, l’annuncio spiazza tutti: ora è davvero il più grande

L’ultima grande novità riguarda Novak Djokovic e l’annuncio che spiazza tutti è una manna per lui: è il migliore di tutti

Novak Djokovic ha scelto di non difendere il titolo a Cincinnati e quindi perderà 1000 punti. Troppa fatica dopo la vittoria alle Olimpiadi di Parigi 2024. La medaglia d’oro era l’unico successo che mancava a un palmarès straordinario, che comunque contava un bronzo ai Giochi del 2008. Ma il tennista voleva portare la Serbia sul gradino più alto del podio.

L’ansia, la tensione e la voglia di vincere hanno giocato brutti scherzi nei tornei precedenti. Ma stavolta la paura è stata esorcizzata con una grandissima finale contro Carlos Alcaraz. A detta di tifosi e addetti ai lavori, probabilmente la più bella della storia delle Olimpiadi. Un podio olimpico che comprende anche Lorenzo Musetti, autore di un’impresa straordinaria.

Djokovic si presenterà agli US Open con tutte le intenzioni di fare bene e vincere il 25esimo Slam della carriera. Probabilmente selezionerà ancor di più i tornei a cui partecipare, non badando molto ai punti del ranking. Anche perché deve essere ancor di più al massimo della forma fisica, non si può permettere di sprecare troppe energie in tornei minori. Intanto, è arrivata una sentenza che gli farà senza dubbio piacere.

Djokovic, la sentenza di Connors spiazza tutti

Sono al momento zero i titoli ATP vinti in stagione da Djokovic. Non era mai successo nella storia, ma verrà ricordata come una delle migliori. Già, perché è arrivata la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici, un grandissimo successo considerato che aveva subito un infortunio e un’operazione al menisco. A parlare di Nole e della sua medaglia è stato Jimmy Connors nel suo podcast ‘Advantage Connors’.

Queste le parole di Connors su Djokovic: “Probabilmente questa medaglia d’oro è importante per lui quanto il suo primo Wimbledon o il suo primo US Open. Perché sai ha vinto tutti i Grandi Slam e molti altri tornei. Vincere la medaglia d’oro per lui è come la ciliegina sulla torta. Quasi tre ore di gioco, il tipo di tennis che hanno prodotto… cosa ti aspetti?“.

Djokovic, dunque, per Connors è praticamente il migliore di tutti. Ha completato la sua carriera con la ciliegina sulla torta e agli US Open proverà a dare continuità a quella striscia di sei anni consecutivi con almeno uno Slam all’attivo. Sinner e Alcaraz, allo stesso tempo, vogliono togliergli lo scettro.