Questo Gratta e vinci ha sorpreso tutti: nessuno lo voleva

Certi Gratta e vinci sono ingiustamente sottovalutati: questo, in particolare, proprio non merita il trattamento che gli è stato riservato.

In Italia, come d’altronde nel resto del mondo, i giocatori tendono a comprare, in linea di massima, sempre gli stessi Gratta e vinci. Prediligendo, in particolar modo, quelli che hanno pagato più volte, ignorando appunto che sarebbe meglio evitare i tagliandi appartenenti alla serie che hanno già dispensato premi significativi, ma questa è un’altra storia.

Quella che vogliamo raccontarvi oggi, invece, arriva da Gournay-en-Bray, un grazioso comune che si trova nel dipartimento della Senna Marittima, nella regione della Normandia. Qui, il 19 luglio scorso, un giocatore anonimo – pare che il titolare abbia confessato che si tratti di un cliente abituale, quindi di qualcuno del posto – si è recato presso la tabaccheria Le Diplomate per comprare un Gratta e vinci, nella speranza che la dea bendata decidesse di premiarlo e di cambiare la sua vita.

Indeciso su quale fra i tanti grattini puntare, si era lasciato incuriosire dal Mega Mots Croisés, un tagliando che unisce la prospettiva di un guadagno facile al divertimento di un gioco in stile cruciverba. La sua scelta si è rivelata non azzeccata, ma azzeccatissima. Mai nessuno aveva vinto un premio del genere in quel punto vendita, tanto è vero che il titolare si è detto estremamente soddisfatto che la sua attività abbia ospitato un così lieto avvenimento.

Il Gratta e vinci bistrattato consegna a un giocatore un premio super

Il giocatore della Senna Marittima ha guadagnato, pensate un po’, 600mila euro. Che è vero, di per sé non è una notizia poi così eclatante, se non fosse che il Gratta e vinci per il quale ha optato è bistrattatissimo dai giocatori che tentano la fortuna al di là delle Alpi.

Questo tagliando costa 10 euro e raramente, a quelle latitudini, gli aspiranti milionari spendono così tanto per un biglietto della lotteria istantanea. Preferiscono quelli più economici, ragion per cui il Mega Mots Croisés è uno dei giochi meno venduti del Paese. Cosa che scopriamo essere stata un grandissimo errore di valutazione, visto e considerato che la storia arrivata da Gournay-en-Bray dimostra chiaramente che questo biglietto paga eccome.

Se vi trovate in Francia, perché non provare? Questo tagliando assicura un premio, anche solo minimo, su 2,94, per cui la probabilità di vincita è particolarmente buona. Ha sorpreso tutti e chissà che da questo momento in poi la sua reputazione non possa migliorare.