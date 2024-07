Gratta e vinci, soddisfatti o rimborsati: clamoroso premio di consolazione

Gratta e vinci memorabile, quello che è accaduto ha davvero dell’incredibile: mai visto un “contentino” così.

D’estate, si sa, più che in altre stagioni, i disservizi dei mezzi di trasporto sono all’ordine del giorno. E non solo in Europa, ma anche nel Nuovo Mondo, perché in certi casi tutto il mondo è paese. E lo sa bene Donna Osborne, una donna di 75 anni che nei giorni scorsi si è ritrovata coinvolta, suo malgrado, in una storia veramente incredibile.

La protagonista di questa vicenda abita in Pennsylvania e, dopo una lunga malattia, ha finalmente potuto tirare un sospiro di sollievo. Per festeggiare il fatto che aveva sconfitto il tumore al seno, aveva ben pensato di regalarsi un viaggio in Florida in compagnia di sua figlia. Lì avrebbe trovato altri familiari e, insieme, si sarebbero potuti concedere una vacanza divertente e anche rilassante. Peccato solo che, benché la donna non ne fosse ancora a conoscenza, gli imprevisti era dietro l’angolo.

Donna Osborne e sua figlia non sono mai salite a bordo di quell’aereo. Il volo era in ritardo ed è stato cancellato più e più volte, nel corso della giornata, fino a che la 75enne non ha deciso di tornare a casa e di attendere comunicazioni meno vaghe da parte della compagnia aerea che avrebbe dovuto portarle in Florida.

Il Gratta e vinci cancella la rabbia: resta a terra ma con 5 milioni

Uscita dall’aeroporto, la donna ha deciso di fare una sosta alla stazione di servizio Speedway, nella contea di Lancaster. Qui, oltre a fare rifornimento di benzina, si è concessa un piccolo regalo di “consolazione”: un Gratta e vinci.

Ha optato, più precisamente, per un tagliando della serie Monopoly Own it all e ha sperato sin dall’inizio che quel tagliando potesse far sì che la giornata prendesse una piega un tantino diversa. Ha grattato la patina argentata nel parcheggio della stazione di servizio e, incredula, è poi rientrata nel negozio per chiedere al commesso di scansionarlo e di confermare i suoi sospetti.

Donna ci aveva visto giusto: lì dentro c’era non solo un premio di consolazione, ma un premio per la vita. 5 milioni di dollari, arrivati peraltro a ridosso del suo compleanno e più che sufficienti per prenotare un nuovo volo per la Florida. Con una compagnia un tantino più affidabile, magari, stavolta, così da essere certa di arrivare a destinazione.