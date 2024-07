Ultim’ora Schumacher: la sentenza è durissima

Ultim’ora Schumacher: sentenza durissima dell’ex pilota di Formula Uno che spiega che non ci sono possibilità per lui di vincere il titolo

La famiglia Schumacher ha dedicato la propria vita al rischio. Se corri in Formula Uno devi amare il brivido, devi essere un po’ così, altrimenti mai e poi mai puoi arrivare a quei livelli. In questa casa ci sono riusciti tutti, sia Michael, sia suo figlio, sia il fratello Ralf.

Ed è proprio lui che conversando con MotorSport-Total ha detto la sua su un pilota attualmente impegnato nel Mondiale e che secondo alcuni con una macchina importante potrebbe anche lottare per il titolo. Sicuramente è uno di quelli più in vista, che piace ai tifosi, e che ogni tanto riesce pure a togliersi qualche soddisfazione. Ma da qui a pensare che possa salire alla fine di un anno sul gradino più alto del podio e diventare quindi una leggenda di questo sport, ce ne passa e anche tanto. Ecco di chi ha parlato, in questi termini, sentenziando in maniera clamorosa, Ralf Schumacher.

La sentenza di Schumacher su Norris

Il pilota in questione è quello della McLaren Lando Norris. Secondo Schumacher non è pronto adesso a vincere il titolo Mondiale. Serve tempo, forse, e manco potrebbe bastare perché perché per diventare campioni servono delle caratteristiche importanti, di quelle che difficilmente si trovano. O si hanno, oppure non si hanno. Ma andiamo a vedere insieme, adesso, quelle che sono state le sue parole.

“É una situazione tra muretto al pilota che al momento stanno mancando in McLaren. Devono scambiarsi meglio le informazioni perché al momento è un problema strutturale. Lando non è un pilota in grado di contendersi il mondiale, potrebbe anche non esser supportato da un ingegnere di pista all’altezza. Bono e Lambiase sono fondamentali. Lui è ancora giovane, lo stiamo vedendo sempre più arrabbiato con sé stesso. Vuole crescere e prendere le giuste decisioni”. Insomma, Schumacher ha cercato di fare chiarezza. E più chiaro di così è praticamente impossibile.