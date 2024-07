Wimbledon, primo turno: notizie e pronostici martedì 2 luglio

Wimbledon, nella seconda giornata dei Championships i riflettori sono puntati su due veterani come Djokovic e Murray: pronostici.

Nel Day 2 dei Championships, in attesa del derby italiano tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini – in programma nella giornata di domani – le luci dei riflettori sono puntate su due vincitori di questo Slam, Novak Djokovic (7 volte campione) ed Andy Murray (2 volte campione).

Il serbo nelle ultime settimane si è reso protagonista di una corsa contro il tempo per poter prendere parte a Wimbledon dopo l’operazione al menisco. Nelle interviste ha detto più volte di sentirsi bene, ribadendo di essere pronto a competere, anche se la sua ultima partita risale al Roland Garros. Capitato nella parte bassa del tabellone, quella più abbordabile, nell’esordio contro il ceco Kopriva dovrebbe ottenere un successo comodo. Inizialmente, tuttavia, non sarà semplicissimo ritrovare il giusto ritmo ed ecco perché ci aspettiamo che il numero dei game complessivi sarà superiore a 28. Per Murray, invece, quella contro il ceco Machac sarà con ogni probabilità l’ultima apparizione sul Centrale: lo scozzese, tormentato dai problemi fisici, è prossimo al ritiro e difficilmente riuscirà a strappare un set ad un avversario solido come il 23enne nativo di Beroun.

In campo anche Musetti, Nardi e Cobolli

Tra gli italiani in campo oggi, oltre a Lorenzo Musetti – reduce dalla finale al Queen’s e dunque favorito sul francese Lestienne – anche due giovani rampanti come Luca Nardi e Flavio Cobolli.

Parliamo di due giocatori che solo da qualche mese frequentano stabilmente il circuito principali e l’erba non la conoscono certo a menadito. Cobolli, tra i due, ha forse il compito più difficile: l’australiano Hijikata ha molta più esperienza su questa superficie e parte leggermente favorito. Nardi invece non gioca contro un “erbivoro” – l’argentino Etcheverry è più a suo agio sulla terra rossa – ma potrebbe comunque dire la sua in un match che non si preannuncia breve.

L’inglese Jubb e il giapponese Nishioka potrebbero sorprendere rispettivamente il brasiliano Seyboth Wild e il portoghese Nuno Borges, poco abituati ai prati. Lo stesso discorso possiamo farlo per il russo Safiullin, che lo scorso anno fece molto bene a Wimbledon (fu eliminato da Sinner), ma occhio all’argentino Cerundolo che è sempre molto imprevedibile. Il danese Rune invece non sta attraversando un gran periodo e non sarebbe una sorpresa se concedesse qualcosa al sudcoreano Kwon. Il cileno Tabilo, infine, rischia di patire la stanchezza dopo aver appena vinto il torneo di Maiorca: il britannico Evans potrebbe portarlo al quinto set.

Wimbledon: possibili vincenti

Jubb in Jubb-Seyboth Wild

Nishioka in Nishioka-Borges

Hijikata in Cobolli-Hijikata

Safiullin in Safiullin-Cerundolo

Eubanks in Halys-Eubanks

Machac in Murray-Machac (in 3 set)

Wimbledon, i pronostici sui games

Etcheverry-Nardi (over 38,5)

Lestienne-Musetti (under 35,5)

Rune-Kwon (over 33,5)

Kopriva-Djokovic (over 28,5)

Evans-Tabilo (over 38,5)

Comparazione quote

Kopriva-Djokovic over 28,5 games è quotato a 1.83 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Safiullin vincente è quotato invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai.

