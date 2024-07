I pronostici di martedì 2 luglio: Euro 2024 e Coppa America

I pronostici di martedì 2 luglio, ci sono gli ultimi due ottavi di finale di Euro 2024 e nella notte due partite di Coppa America.

Gli ottavi di finale di Euro 2024 si chiudono oggi con Romania-Olanda e Austria-Turchia. La nazionale di Koeman è stata ripescata come una delle migliori terze ma l’accoppiamento è stato abbastanza fortunato: sul piano tecnico la Romania è avversaria abbordabile, a patto di non farsi sorprendere dalle ripartenze di Stanciu e Man.

Alla lunga la maggiore qualità offensiva dell’Olanda dovrebbe fare la differenza in una partita in cui anche la Romania potrebbe però trovare la via del gol in almeno una occasione. Più equilibrato l’altro ottavo di finale odierno: l’Austria ha stupito finora per organizzazione di gioco, ma la Turchia può contare sui giovani terribili Arda Guler e Kenan Yildiz. I gol dovrebbero arrivare puntuali.

I pronostici sulle altre partite

Si chiude la fase a gironi di Coppa America con le ultime due partite in programma. Il Brasile nonostante la rotonda vittoria dello scorso turno non è ancora sicuro della qualificazione: contro la Colombia già aritmeticamente ai quarti di finale basterebbe anche un pareggio, ma i verdeoro hanno le carte in regola per centrare l’intera posta in palio.

Nell’altra sfida la Costa Rica può ancora sperare al contrario del Paraguay che ormai già fuori dai giochi potrebbe tirare i remi in barca.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Austria-Turchia, Euro 2024, ore 21:00

Vincenti

Olanda (in Romania-Olanda, Euro 2024, ore 18:00)

(in Romania-Olanda, Euro 2024, ore 18:00) Brasile (in Brasile-Colombia, Coppa America, ore 03:00)

Pronostici tiri totali plus

Stanciu almeno 2 (in Romania-Olanda, Euro 2024, ore 18:00)

(in Romania-Olanda, Euro 2024, ore 18:00) Man almeno 2 (in Romania-Olanda, Euro 2024, ore 18:00)

(in Romania-Olanda, Euro 2024, ore 18:00) Reijnders almeno 2 (in Romania-Olanda, Euro 2024, ore 21:00)

(in Romania-Olanda, Euro 2024, ore 21:00) Sabitzer almeno 3 (in Austria-Turchia, Euro 2024, ore 21:00)

(in Austria-Turchia, Euro 2024, ore 21:00) Arda Guler almeno 2 (in Austria-Turchia, Euro 2024, ore 21:00)

Comparazione quota totale pronostici tiri totali plus: 19.54 GOLDBET ; 41.12 SNAI; 19.54 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Costa Rica vincente in Costa Rica-Paraguay, Coppa America, ore 03:00