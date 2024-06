Gratta e Vinci, vince 200mila euro ma commette un grave errore

Gratta e Vinci, con un tagliando di soli tre euro ha portato a casa la vincita massima: 200mila euro. Ma l’errore è davvero clamoroso

Succede, lo sappiamo, ve lo abbiamo raccontato. Peccato che capita a pochissimo persone prescelte e chissà come si sentono nel momento in cui riescono a vincere una cifra del genere al Gratta e Vinci. Un’altra storia da raccontare, insomma, svelata da Il Resto del Carlino.

I fatti sono successi a Pesaro, dove un 45enne, con un Gratta e Vinci da soli tre euro, “Numeri Fortunati” ha centrato clamorosamente la vincita massima: 200mila euro vinti al bar Road drink nei pressi della Pica. C’è un problema però: l’uomo non ha immediatamente capito quello che era successo, e allora ha chiesto aiuto all’imprenditore, uscendo così allo scoperto. Ma andiamo a leggere insieme il racconto.

Gratta e Vinci, si è fatto scoprire

Intervistato dal giornale citato prima, il contitolare Claudio ha detto: “Questo cliente, che ogni tanto si vede, ha chiesto di comprare con tre euro questo tagliando e grattando i numeri 43, 46 e 52 si è accorto è che era uscita fuori la scritta 200mila euro. Ma non ci credeva. Ha chiesto alla commessa e lei ha confermato che era la cifra vinta. Ma non ci credeva. Allora abbiamo caricato il biglietto sul portale che confermava la bella vincita. A momenti sveniva. Certo, da 3 euro a 200mila è un bel salto.

“Siamo contenti che a festeggiare sia almeno un pesarese” ha continuato. Ma adesso i problemi potrebbero sorgere per il fortunato. Nei mesi scorsi e anche negli anni scorsi vi abbiamo raccontato di gente che aveva vinto con un Gratta e Vinci e che poi aveva avuto problemi con dei malintenzionati che avevano deciso di andare a colpo sicuro nelle case. Certo, abbiamo parlato di vincite superiori, di milioni di euro, ma duecentomila euro sono una cifra comunque enorme che non cambia la vita ma che stuzzica le persone poco per bene. Auguri intanto al vittorioso, ma il consiglio è quello di fare davvero attenzione.