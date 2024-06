Scoprite Calciomarcato.it: le trattative come non le avete mai lette prima

Calciomarcato.it è un nuovo sito sul calciomercato, visto da una prospettiva nuova: le trattative come non le avete mai lette prima.

Gli Europei in pieno corso di svolgimento con la Coppa America, Wimbledon alle porte, la Formula 1 e le imminenti Olimpiadi. Ci sono tutti gli ingredienti per un’estate di sport mai vista prima, ma come da tradizione ad appassionare i tifosi di calcio c’è il calciomercato.

Questo per alcuni fan è il periodo più bello dell’anno: quello in cui si può sognare e in cui in fondo si vince sempre, prima che il campo faccia da giudice supremo facendo spesso scemare le speranze alla prima occasione.

A tenervi informati sulle trattative e sulle notizie bomba di calciomercato da qualche giorno c’è un nuovo sito internet ricco di novità e pronto a raccontare tutto da una prospettiva diversa: Calciomarcato.it.

Il calciomercato con la “A”

Il nome è già tutto un programma: calciomarcato, dove la differenza la fa la a al posto della e. Un sito con la A maiuscola, ma che non tratterà soltanto di Serie A.

Grazie alla presenza di Damiano Coccia detto ‘Er Faina‘, conosciuto web influencer, grande appassionato di calcio e sport, il sito avrà una spinta in più per conoscere nuovi retroscena sulle trattative e su tutto ciò che sta intorno al mondo del pallone.

Al gruppo di ‘Calciomarcato.it’ un grosso in bocca al lupo da parte del Veggente per la nuova avventura e auguri di buon lavoro.