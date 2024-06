Scommesse, Euro 2024 senza segreti: 4 partite per 8mila euro

Scommesse, l’ultima giornata dell’Europeo è stata senza nessun segreto: 4 partite per un colpo da 8mila euro. Ecco come

Questa schedina è una delle più belle che abbiamo visto nel corso degli ultimi mesi. Perché è una dimostrazione del fatto che uno studio accurato, come cerchiamo di fare noi de Ilveggente.it per voi, alla fine i risultati li porta.

Direte voi: con quattro partite, per vincere 8 mila euro, chissà quanti soldi sono stati investiti. E stavolta, a differenza di quanto vi abbiamo raccontato nel corso degli ultimi giorni, pensate male. Perché alla fine sono stati messi sul piatto “solamente” 50 euro. Che per chi scommette sono soldi che si giocano nello spazio di una settimana con schedine su schedine. Stavolta invece, il fortunato in questione – è la vincita del giorno sul sito PlanetWin365 – ha deciso di investirli nei quattro match di mercoledì scorso, gli ultimi della fase a girone dell’Europeo che si sta svolgendo in questo momento in Germania. E il colpo è riuscito.

Scommesse, ecco la schedina vincente

Un colpo grosso, per la precisione. Con una doppia giocata, sia a sistema che poi integrale. E alla fine non c’è stato nemmeno bisogno di pensare a qualche partita saltata tra il pomeriggio e la sera, niente di niente: tutti quelli che erano i risultati pronosticati sono andati a buon fine.

Partiamo quindi dalle partite che erano state giocate nel pomeriggio: Ucraina-Belgio, ad esempio, era stata pronostica X primo tempo e X finale. Questa la quota più alta, oltre sei volte. Stesso discorso anche per l’altro match di questo girone: Slovacchia-Romania finito 1-1 con due reti nel primo tempo. Ci trasferiamo poi alla sera, quando la Georgia ha vinto contro il Portogallo (ed era stata appunto giocata la vittoria della nazionale alla sua prima partecipazione all’Europeo) e infine anche la vittoria della Turchia, arrivata allo scadere, nel match contro la Repubblica Ceca. Insomma, una schedina enorme che ha fruttato la bellezza di 8mila euro con soli 50 euro investiti. Che colpaccio!