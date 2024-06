Euro 2024, tolleranza zero con le proteste: i pronostici sugli ammoniti

Euro 2024, oggi inizia la manifestazione in Germania e gli arbitri hanno già dato mandato di tolleranza zero con le proteste. Ecco quindi i nostri pronostici sugli ammoniti

Oggi inizia l’Europeo. E gli azzurri dovranno cercare di difendere, anche se non sarà oggettivamente facile, il titolo conquistato nella magica notte di Wembley contro l’Inghilterra in finale. La squadra di Spalletti sarà impegnata domani sera contro l’Albania, in quella che sulla carta è la gara meno difficile del raggruppamento. Alle 18 invece toccherà a Spagna e Croazia, le altre due che fanno parte del girone azzurro.

Detto questo, adesso è arrivato il momento di capire chi, nel corso di queste lunghe giornate, potrebbe finire sul taccuino dei vari direttori di gara che arbitreranno i match. C’è da anticipare, inoltre, quelle che sono state le parole di Rosetti, designatore della Uefa, che ha dato delle linee guida soprattutto per quanto riguarda le proteste. Non saranno in nessun modo tollerate e ogni volta che succederà una cosa del genere l’arbitro sarà quasi costretto a tirare fuori il cartellino giallo. Solo il capitano di ogni singola nazionale avrà mandato di parlare con l’arbitro, tutti gli altri corrono il rischio “giallo” Occhio quindi a tutte le possibilità che ci possono essere da qui alla fine dei gironi, quando tutte le squadre saranno impegnate. Poi vedremo più avanti come si evolverà la situazione.

Euro 2024, i pronostici sulle ammonizioni

Ma chi sono i maggiori indiziati a potersi prendere un cartellino giallo per proteste nel corso della manifestazione? Andando a vedere quelle che sono state le statistiche dei vari campionati europei, c’è da dire che sono molti i giocatori che durante l’annata sono finiti tra i cattivi per questo motivo. Alcuni anche nel nostro campionato.

Theo Hernandez (Francia), Kvaratskhelia (Georgia), Scamacca (Italia), Malinovskyi (Ucraina) sono quelli che hanno giocato dalle nostre parti. E lo abbiamo visto come possono essere suscettibili quando c’è una chiamata non troppo sicura. Ma non solo loro. In questo scenario non possiamo fare a meno di citare Havertz (Germania), McTominay (Scozia), Sallai (Ungheria), Rodri e Carvajal (Spagna), Brozovic (Croazia), Mitrovic (Serbia), Cole Palmer (Inghilterra), Duda (Slovacchia) e Bruno Fernandes (Portogallo). Ecco, loro sì che sono i maggiori indiziati a prendersi un giallo per proteste.

Tra gli indiziati sopra indicati per il giallo le quote più alte come ammonito plus sono per Havertz (5.75 su Goldbet e Lottomatica, 6.75 su Snai), Mitrovic (4.40 su Goldbet e Lottomatica, 4.50 su Snai) e Cole Palmer (4.90 su Goldbet e Lottomatica, 5.00 su Snai).

