Scommesse, giro del mondo e 12mila euro con una sola moneta

Scommesse, un colpo incredibile dal valore di 12mila euro con una sola moneta messa sul piatto e soprattutto piazzando un giro del Mondo clamoroso. Ecco quello che è successo

Sì, alcune volte non ci crediamo anche noi. Ma è tutto vero, tutto messo nero su bianco, tutto visibile sul sito ufficiale della PlanetWin365, l’agenzia che dovrà pagare una scommessa vincente di 12.647,48 euro che è stata portata a casa con un solo euro giocato.

Un bravo e fortunato scommettitore che ha puntato soprattutto sulla seconda divisione del campionato argentino. Ma poi un occhio anche al Nord America con sempre la Serie B di Stati Uniti e Canada. Nella scommessa vincente, con 12 eventi in totale, erano presenti anche tre incontri amichevoli di nazionali Europee. Un colpo clamoroso, di quelli che capitano una sola volta nella vita.

Scommesse, ecco la schedina vincente

Una giocata giramondo: con un 2 – la vittoria della Colombia in amichevole – tre segni X, e tutti gli altri segni uno, quindi di vittorie in casa. Anche le quote erano abbastanza alte: si andava da un minimo di 1,08 ad un massimo di 3,65, ovviamente quella di un pareggio. Insomma, un colpaccio vero e proprio, a ridosso degli Europei, con soldi che potrebbero fruttare anche altri, magari anche e di nuovo con una giocata minima, con pochi soldi puntati, e un pizzico di fortuna che non fa mai male in nessun caso.

Questa è stata davvero una grandissima schedina: sì, c’è stata tanta fortuna ma la fortuna aiuta gli audaci, quelli che ci provano, quelli che sognano a occhi aperti. E in questo caso è evidente parliamo di una persona che ci ha creduto, che forse nemmeno ci sperava più di tanto, ma alla fine è stato davvero premiato. Da parte della redazione de Ilveggente.it i migliori auguri.