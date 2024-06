Superenalotto, solo così sarai sicuro di riscuotere i soldi

Superenalotto, succede sempre più spesso che gli utenti si dimentichino di controllare i propri tagliandi. Ma adesso c’è una soluzione.

Diventare milionari e non accorgersene. Può sembrare un’assurdità ed invece è proprio quello che è successo lo scorso marzo a Bibbiena, in provincia di Arezzo. In questo caso la vincita era “solo” di 10mila euro ma il fortunato utente che aveva aderito all’iniziativa speciale di “New Year’s Show” di Superenalotto Superstar era all’oscuro di tutto. E non è la prima volta che accade, tutt’altro.

Come riportato da La Nazione, l’uomo non si è presentato per riscuotere la vincita, forse perché ha smarrito il biglietto oppure perché si è dimenticato di controllare il biglietto. In questi casi il punto vendita dove è stato acquistato il tagliando è tenuto ad attendere ancora qualche giorno. Una volta trascorse le due settimane, poi, non è più possibile intascare i soldi. Questa, ovviamente, è una regola valida per la suddetta modalità di gioco. In passato, infatti, è capitato ad esempio che il vincitore di un premio da ben 2 milioni e mezzo di euro scoprisse di aver vinto addirittura dopo tre mesi grazie ai social. Casi del genere, tuttavia, potrebbero non verificarsi più in seguito al lancio della nuova applicazione SuperEnalotto e giochi. Uno strumento utilissimo, che consentirà – come riporta il portale Agimeg.it – di giocare da mobile al famoso gioco numerico a totalizzatore e a premi direttamente dal proprio cellulare.

Superenalotto, arriva l’applicazione “intelligente”

L’app, oltre a permettere ai vari utenti di tentare la fortuna online giocando al SuperEnalotto, GrattaeVinci, 10 e Lotto, propone un’offerta molto ampia anche per quanto concerne i giochi (Bingo, Casinò e Slot).

Sarà possibile verificare comodamente le proprie giocate, i numeri vincenti e restare aggiornati sulle iniziative speciali. Gestire il proprio conto gioco attraverso un’unica applicazione. Garantiti, ovviamente, gli standard di sicurezza, in modo tale che i giocatori possano dormire sonni tranquilli. Come spiega Agimeg.it, la nuova app consente l’accesso con le più avanzate tecnologie di riconoscimento (Touch ID, Face ID e FingerPrint) e con la massima attenzione al trattamento dei dati personali, oltre a fornire informazioni e strumenti di gioco responsabile. E le novità non finiscono qui. Con questo strumento si potrà utilizzare anche la funzione, molto comoda, dal nome “Verifica Schedine”, facendo sì che l’utenza riesca a controllare le ricevute di gioco rilasciate dalle ricevitorie e scoprire se si è in possesso del tagliando vincente o meno. Un’innovazione che di sicuro renderà le cose più semplici agli appassionati di SuperEnalotto e giochi.