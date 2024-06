10eLotto, questa modalità è vincente: 10mila euro

10eLotto, tre vincite nel giro di pochi giorni in quella che diventa di diritto la regione più fortunata della settimana.

Due vincite niente male, nel giro di poche ore. E guarda caso nella stessa regione. Non cifre astronomiche ma comunque importanti, di quelle che consentono di togliersi qualche sfizio oppure di godersi un po’ di tranquillità per un determinato periodo. Il Lotto ha “regalato” 10mila e cinquecento euro ad un fortunato utente di Acri, in provincia di Cosenza e 10mila ne sono stati vinti, sempre in Calabria, a Vibo Valentia, stavolta grazie ad uno dei giochi più gettonati del momento, il 10eLotto.

Come racconta il portale CN24, a Vibo hanno centrato un “8” con la modalità “Frequente”, ovvero quella in cui è possibile giocare ogni 5 minuti. Per chi non lo sapesse, infatti, sono tre le opzioni che mette a disposizione il 10eLotto, pensate per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, sia di coloro che possono recarsi fisicamente in ricevitoria sia chi invece vuole rimanere comodo e giocare da casa. Oltre all’estrazione immediata e quella legata al Lotto, c’è anche quella che permette di tentare la fortuna ogni 5 giri di lancette d’orologio, disponibile tutti i giorni da 00:00 alle 23:59. Il 10eLotto, lo ricordiamo ancora una volta, è un gioco moltiplicatore basato sul principio dell’estrazione casuale tra 90 numeri. Venti sono vincenti e tra questi due si sono i numeri oro. Giocare è semplice. Basta scegliere da 1 a 10 numeri e decidere quanto puntare. Si va da un minimo di 1 euro a un massimo di 200. Con il numero oro il costo raddoppia, con il doppio oro triplica.

10eLotto, in Calabria si gioisce anche con il Lotto

Degna di nota anche l’altra vincita che si è verificata in Calabria. Poco più di diecimila euro, dicevamo, a fronte di una spesa di un euro. Già, avete letto bene: uno solo.

L’utente in questione ha piazzato una “quaterna” sulla ruota di Roma, portandosi a casa un bel gruzzoletto. È dunque una settimana molto fortunata per la regione situata nella punta della Stivale, se consideriamo che lo scorso 4 giugno è stato centrato anche un 5+1 al SuperEnalotto da poco più di mezzo milione di euro. In questo caso, come riporta Zoom24.it, il “colpaccio” è avvenuto in provincia di Catanzaro, a Cardinale, piccolo paese di circa duemila abitanti.