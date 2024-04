Newcastle-Everton è una partita della trentunesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Sabato scorso il Newcastle si è aggiudicato l’importantissimo scontro diretto con il West Ham (4-3), restando in piena corsa per il settimo posto e portandosi ad un solo punto dagli stessi Hammers. I bianconeri non vincevano in campionato da circa un mese e venivano da due sconfitte (Chelsea in campionato e Manchester City in FA Cup).

La difesa continua a non fornire garanzie – sono ben 51 i gol subiti in 29 partite, già quasi il doppio rispetto a quelli incassati nella passata stagione – ma al tecnico Eddie Howe è piaciuta la reazione dei suoi uomini, capaci di ribaltare i londinesi in poco più di un quarto d’ora (al 77′ perdevano 3-1): protagonisti assoluti Isak e Barnes, autori di due doppiette. L’attacco dei Magpies si conferma dunque in salute, con il Newcastle che ha realizzato finora gli stessi gol del Manchester City (63). Questo finale di stagione ci dirà di più sulle reali intenzioni di questa squadra, che non è riuscita ad attestarsi sui livelli dello scorso anno – quando raggiunse uno storico quarto posto, garantendosi il pass per la Champions League – anche a causa dei continui infortuni con cui ha dovuto fare i conti, compresa ovviamente la lunghissima squalifica dell’ex milanista Tonali.

Il Newcastle nel turno infrasettimanale ospiterà l’Everton, sconfitto anche dal Bournemouth (2-1) e di nuovo a rischio retrocessione: i Toffees devono ancora recuperare un match ma il Luton terzultimo è a -3.

Gli uomini di Sean Dyche, che avevano reagito alla grande dopo la penalizzazione – a novembre gli sono stati tolti 10 punti, successivamente ridotti a 6 – nel 2024 non hanno ancora vinto una gara di campionato: l’unico successo è arrivato in FA Cup contro il Crystal Palace. Nella trasferta del St. James’ Park tenteranno di evitare quella che sarebbe la quarta sconfitta consecutiva.

Come vedere Newcastle-Everton in diretta tv e in streaming

La sfida tra Newcastle e Everton, in programma martedì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Il Newcastle quest’anno è una squadra che di gol ne segna tanti ma che al contempo ne subisce parecchi. E la sfida con l’Everton di reti dovrebbe riservarne almeno 2 complessivi: non sarebbe una sorpresa se gli ospiti ne riuscissero a realizzare almeno uno. Magpies in ogni caso favoriti per i tre punti.

Le probabili formazioni di Newcastle-Everton

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Schar, Burn, Hall; Longstaff, Bruno Guimaraes, Willock; Murphy, Isak, Barnes.

EVERTON (4-5-1): Pickford; Coleman, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Onana, Garner, Doucouré, McNeil; Beto.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1