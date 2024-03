Chi ha vinto il Grande Fratello: numeri da plebiscito

Grande Fratello, questa sera la finale del primo reality che abbiamo visto in Italia. Ecco chi vince. I numeri non danno scampo agli altri

Il Grande Fratello è stato il primo reality fatto in Italia. E ancora, dopo vent’anni più o meno, raccoglie successo. Dalla casa di Cinecittà dei personaggi famosi o meno si mettono in gioco, chiudendosi dentro per circa sei mesi e cercando di portare a casa il malloppo.

Questa sera, su Canale 5, è in programma la finale del programma condotto da Alfonso Signorini. E sono molti quelli che ormai hanno deciso chi deve vincere. I segnali che sono arrivati in tutto questo periodo sono diversi, quasi inequivocabili, e anche i bookmaker, in questo caso gli analisti della Snai, hanno le idee ben chiare. I numeri sono davvero da capogiro e ci sono poche possibilità che tutto questo possa essere ribaltato proprio alla fine, nella serata finale. E andiamo a vedere insieme, quindi, chi dovrebbe festeggiare questa sera.

Chi ha vinto il Grande Fratello? Ecco le quote

Dicevamo, secondo i bookmaker non ci sono dubbi. In testa a questa speciale classifica che dovrebbe ovviamente essere confermata, la vincitrice dovrebbe essere l’attrice Beatrice Luzzi, 53 anni, una delle più amate dal popolo. E anche sui social si può tranquillamente vedere questa cosa. La sua vittoria finale vale 1,35 volte la posta: dire favoritissima è davvero dire poco.

E poi? Alle sue spalle si piazza Perla Vatiero, ex concorrente di un altro reality, che vale 2,50 volte la posta. Poche possibilità oggettivamente per tutti gli altri: Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Letizia Petriz e Greta Rossetti si giocano tutti a 15 volte la posta. Altro, invece, è dato a 5,50 volte la posta. Insomma, non ci sono davvero dubbi con Beatrice Luzzi lanciatissima verso il trionfo. In attesa, sempre, e da subito, della prossima edizione.