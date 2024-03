Formazioni ufficiali Roma-Sassuolo: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma allo Stadio Olimpico. Ecco tutte le dritte.

Ringalluzzita dall’importante passaggio del turno in Europa League, la Roma di Daniele De Rossi cerca altre conferme importanti. Questa volta in campionato, dove i giallorossi vogliono rispondere alla vittoria del Bologna per provare a tenere la scia dei felsinei e ricucire contestualmente il distacco dalla Juventus. C’erano alcuni dubbi di formazione da ambo le parti. A tal proposito, diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori:

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Pellegrini, Paredes, Cristante; Aouar, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Viti; Racic, Obiang; Defrel, Matheus Henrique, Laurienté; Pinamonti

Roma-Sassuolo, il pronostico marcatori

Non al meglio, Romelu Lukaku avrà il compito di tenere alta la squadra per suggerire linee di passaggio ai compagni. Spesso protagonista di ottime prestazioni contro i neroverdi, il numero 90 della Roma dovrà farsi trovare pronto a capitalizzare quelle occasioni che la nuova Roma di De Rossi è in grado di produrre. Rispetto ai mesi scorsi, la compagine giallorossa trova con maggiore frequenza lo scarico sulle punte. Tutto questo potrebbe portare Big Roma a trovare la via del gol con relativa facilità soprattutto se il Sassuolo dovesse continuare a tenere alta la linea del proprio baricentro.

Probabili ammoniti e tiratori di Roma-Sassuolo

Pellegrini e Aouar tiratori, senza se e senza ma. La qualità nell’inserimento dei due centrocampisti è sotto gli occhi di tutti. La sensazione è che il capitano della Roma possa scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario, ma non solo. In crescita di condizione, l’ex Lione è chiamato ad una prestazione importante. Il franco algerino, a fari spenti, potrebbe trovare con i tempi giusti la via della porta. Piace anche l’opzione El Shaarawy tiratore. Sul fronte opposto, invece, la scelta ricade su Defrel e Laurienté, spesso pericolosi con sortite rapide e veloci. Potrebbero riuscire entrambi a trovare la via della porta e a testare i riflessi di Svilar. Per quanto riguarda i possibili ammoniti, infine, occhio a Ferrari ed Obiang: il ritmo impresso dalla Roma potrebbe metterli in difficoltà e costare loro almeno un cartellino ciascuno.