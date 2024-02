Totocalcio, schizza il jackpot: prossimo concorso da sogno

Totocalcio, schizza verso l’alto il jackpot di quello che è stato uno dei concorsi più amato dagli italiani. Il prossimo è da sogno

Senza dubbio il Totocalcio – insieme al Totogol, anche se di meno – è stato uno dei concorsi più amati dagli italiani. E da quanto Lottomatica ha deciso di riportarlo in auge, ha raccolto sicuramente dei numeri importanti e forse inaspettati anche. Il fascino del tredici, che ha accompagnato gli italiani per moltissimo tempo, non si è mai perso di vista. E infatti sono molti i nostri connazionali che, ogni settimana, decidono di puntarci almeno un euro per giocare una sola colonna.

Anche perché il jackpot è appetitoso. Si possono vincere pronosticando 13 partite, anche un bel po’ di soldini. Alla fine dei conti, lo scorso anno, cercando di capire le quote che i bookmaker danno alle partite che Lottomatica decide di inserire nel concorso, conviene quasi giocare al Totocalcio piuttosto che farlo con gli allibratori classici. Ma questo ovviamente è un altro discorso, noi adesso ci concentriamo su quello che sarà il jackpot del prossimo fine settimana.

Totocalcio, il jackpot è da urlo

Nell’ultimo concorso non c’è stato nessun giocatore capace di centrare la combinazione massima, quella cioè composta da 13 partite scelte tra quelle obbligatorie e quelle opzionali. E quindi tutto va a fare massa per le prossime partite che saranno nel palinsesto. Il totale, quindi, ammonta a 47.220euro che si potrebbero vincere centrando il 13. Un colpo importante potrebbe essere, ricordiamo inoltre che si potrebbe fare anche giocando un solo euro.

Nemmeno un 11 è stato realizzato nel weekend scorso, e anche in questo caso la somma messa a disposizione per il prossimo concorso è succulenta. Infatti si parla di 21.888euro che si potrebbero portare a casa centrando 11 partite. Ottimo. “Festeggiano i cinque scommettitori che sono riusciti a centrare il 9 che ha regalato una vincita da 1.700 euro ciascuno. Ai venti ‘7’ sono andati 459 euro. Sono ventotto i giocatori che hanno indovinato 5 partite e si sono portati a casa 103 euro. I novantasei ‘3’ hanno vinto 10 euro”. Questo il quadro finale della situazione riportata da Agimeg.it.