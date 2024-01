Formazioni ufficiali Milan-Cagliari: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Milan-Cagliari, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Reduce dal lenitivo successo ottenuto in campionato contro il Sassuolo, il Milan di Stefano Pioli vuole inanellare un’altra vittoria nel suo accidentato cammino stagionale. I rossoneri, falcidiati da numerosi infortuni, in attesa di novità ufficiali dal mercato sfidano il Cagliari con una difesa assolutamente sperimentale.

L’ottavo di finale di Coppa Italia in programma a San Siro è un autentico banco di prova per entrambe le compagini. Dopo una serie di pirotecniche rimonte, infatti, i rossoblu di Ranieri non stanno attraversando un ottimo momento di forma. Ecco le scelte dei due allenatori:

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria, Simic, Theo Hernandez, Jimenez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Romero, Traoré; Jovic.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Hatzidiakos, Wieteska, Obert; Makoumbou, Deiola, Jankto; Mancosu; Petagna, Luvumbo.

Milan-Cagliari, il pronostico marcatori

Almeno all’inizio si potrebbe non assistere ad un match particolarmente elettrico. La posta in gioco è molto alta soprattutto da un punto di vista emotivo. Il Milan ha dalla sua i fattori del pronostico e, salvo colpi di scena, dovrebbe rispettare la superiorità tecnica evidente almeno sulla carta. In particolare, c’è un calciatore tra le fila rossonere che nelle ultime settimane si sta ritagliando un ruolo sempre più da protagonista. Si tratta di Jovic che, se ben imbeccato, potrebbe imprimere il suo sigillo anche questa sera. Un gol dell’attaccante rossonero, che sotto il profilo tecnico può dire la sua, rappresenta un’opzione tutt’altro che trascurabile.

Probabili ammoniti e tiratori di Milan-Cagliari

Le gravi defezioni della linea arretrata rossonero potrebbero creare i presupposti per occasioni importanti a favore del Cagliari. Tra gli uomini di Ranieri, del resto, c’è chi può rendersi pericoloso dalla media lunga distanza con tiri ben calibrati. Stiamo parlando, ad esempio, di Mancosu e Jankto, che potrebbero insidiare la porta di Maignan inquadrando lo specchio della porta difeso dal portiere francese. Sul fronte opposto, invece, piacciono le opzioni che portano a Reijnders e a Chukwueze, apparsi in palla nelle ultime uscite. Da attenzione anche il discorso ammoniti. Entrambe le formazioni potrebbero ricorrere ad interventi al limite per frenare le trame di gioco offensive avversarie. Rischiano di finire sul taccuino dei cattivi Makoumbou, Simic e Hatzidiakos.