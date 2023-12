Formazioni ufficiali Manchester United-Aston Villa: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Manchester United-Aston Villa, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all’Old Trafford. Le ultime dritte.

Il Manchester United per provare a risollevare la china in una stagione che definire complicata sarebbe solo un eufemismo. L’Aston Villa per continuare a stupire e rilanciare la propria candidatura per l’ottenimento di un obiettivo che fino a pochi mesi fa sembrava un’irresistibile chimera. Tutto pronto all’Old Trafford per il fischio d’inizio di Manchester United-Aston Villa, posticipo che suggella un Boxing Day che ha già regalato spunti molto interessanti. Ecco le scelte dei due allenatori:

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Onana; Wan Bissaka, Varane, Evans, Dalot; Eriksen, Bruno Fernandes, Mainoo, Rashford, Hojlund, Garnacho.

ASTON VILLA (4-4-1-1): Martinez, Konsa, Lenglet, Carlos, Digne, Ramsey, Dendoncker, Douglas Luiz, Bailey, McGinn, Watkins.

Manchester United-Aston Villa: il pronostico marcatori

Le croniche difficoltà difensive del Manchester United non possono e non devono essere trascurate nel contesto di una gara che potrebbe essere decisa dal singolo episodio. Alla luce delle caratteristiche delle due squadre, gli ospiti dovrebbero lasciare il pallino del gioco in mano ai Red Devils, per provare a stanarli con verticalizzazioni fulminee. Le incertezze di un pacchetto arretrato perennemente in difficoltà e i balbettii di Onana suggeriscono la possibilità di puntare su Watkins marcatore con relativa sicurezza. Tuttavia, la compagine di ten Hag potrebbe mettere a segno almeno un gol. A tal proposito, l’indiziato più credibile ad iscriversi nel tabellino marcatori sembra essere Garnacho, autore di una stagione di livello tra il torpore generale. Watkins e Garnacho: queste le due possibili scelte marcatori.

Manchester United-Aston Villa: probabili ammoniti e tiratori

Lo United lascia spesso ampie voragini di cui i trequartisti avversari amano impossessarsi per finalizzare le loro azioni. I Red Devils hanno infatti una media di oltre 15 tiri subiti a partita. Un dato che sicuramente fa riflettere e pone molti interrogativi. A tal proposito, occhio alle qualità balistiche dalla media-lunga distanza di Douglas Luiz: il tuttocampista brasiliano potrebbe rendersi minaccioso dalle parti di Onana con almeno una conclusione indirizzata nello specchio di porta dell’ex estremo difensore dell’Inter.

Tra le fila dei padroni di casa, invece, stuzzica l’idea di puntare su almeno un tiro in porta di Bruno Fernandes, abile sia nello stretto che nel lungo. Protagonista di molte voci di mercato, Digne potrebbe far valere le proprie qualità in fase di spinta per impensierire la retroguardia del Manchester United. Da non escludere che il francese riesca a scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario. Si prospetta una partita con delle ammonizioni da ambo le parti. Nella yellow List potrebbero finire Wan Bissaka e Bruno Fernandes (utilizzato nell’inedita posizione di play davanti alla difesa) e Carlos dall’altra.