Lotto e 10eLotto: in questa zona d’Italia hanno sbancato così

Lotto e 10eLotto, un venerdì incredibile per questa zona d’Italia. Hanno sbancato tutto in questo modo. Ecco quello e dove è successo

Può un’estrazione speciale del Lotto, quella che dallo scorso giugno è il venerdì e che accompagnerà i giocatori fino alla fine dell’anno, regalare una quaterna secca, e non solo, facendo vincere tantissimi soldi ad un fortunato baciato dalla Dea Bendata? La risposta è sì, senza discussioni. Ed è raccontata da Agimeg.it.

Un’estrazione che in questo caso ha deciso di premiare una particolare zona dell’Italia, il Nord-Est, che si è resto protagonista di diverse vincite assai interessanti. Una clamorosa perché è stata giocata una schedina di un solo euro che ha fruttato la bellezza di 26.575 euro. Ma come è potuto succedere questo? E soprattutto dove è successo? Lo andiamo a scoprire nel dettaglio.

Lotto e 10eLotto, ecco dove e come hanno vinto

Allora, il colpo più importante è arrivato grazie ad una quaterna secca giocata sulla ruota di Torino. Un fortunato scommettitore di Cividale del Friuli ha deciso di investire un solo euro su questa serie di numeri: 1-2-3-49. Tutti incredibilmente usciti e che hanno regalato più di 26mila euro di vincita. Qualcosa di veramente incredibile leggendo la sequenza. Chissà, magari come spesso succede in questi casi sarà stato un sogno. Uno di quelli che rimangono nella testa anche la mattina e che poi ti invitano quasi quasi ad andare a giocare qualcosa.

Non è finita qui, ovviamente, perché sulla ruota di Venezia un appassionato del Lotto di Verona è riuscito a centrare un terno secco: 8-51-57. Una scommessa di 6 euro con tutte le combinazioni possibili che ha portato una vincita di 14.250 euro.

“Sempre venerdì 20.000 euro sono finiti nelle tasche di un giocatore di Fossò, in provincia di Venezia, grazie ad una giocata di appena 1 euro al 10eLotto nella modalità frequente, quella cioè che prevede un’estrazione ogni 5 minuti. Sono stati invece 5.600 gli euro vinti a Vò, in provincia di Padova, sempre grazie al 10eLotto” si legge ancora su Agimeg.it. Insomma, un fine settimana diverso per molti giocatori che sicuramente non hanno vista cambiata la propria vita, ma che sicuramente verranno aiutati nei prossimi mesi da queste somme così importanti portate a casa.