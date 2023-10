Scommesse, il “giallo” dei cartellini: l’indagine sulle ammonizioni

Scommesse, da un poco di tempo le puntate sui possibili ammoniti sono diventate molto attrattive. Ecco che c’è l’indagine sul “giallo”

Le scommesse negli ultimi anni si sono proprio evolute. Si può davvero giocare su tutto. Oltre ai classici segni anche sui calci d’angolo, ad esempio, sui minuti dei gol, addirittura su come un giocatore potrebbe riuscire a trovare la via della rete. E da queste colonne vi abbiamo anche raccontato di come uno scommettitore la passata stagione ha vinto una bella cifra puntando sulla rete di testa di Arnautovic.

Ovviamente, e ci sono anche delle pagine Instagram che cercando di prevedere questo, si può scommettere anche sui cartellini gialli. E, in questo momento, secondo quanto riportato da EuroSport, gli interessi degli inquirenti sarebbero appunto su questo tipo di scommessa dopo l’esame approfondito di telefoni e tablet dei diretti interessati. Le copie forensi dei dispositivi di Tonali e Zaniolo sono in mano alla procura che cercherà di fare chiarezza sulla questione, tenendo, a quanto pare, i riflettori accesi su possibili cartellini gialli. “Un’attenzione particolare è infatti volta verso ammonizioni sospette, frutto di eventuali accordi tra calciatori sui cartellini da ricevere durante una determinata gara per incassare somme ingenti di denaro tramite grosse puntate ad hoc” si legge.

Scommesse, ecco i reati

“Se così fosse, al reato di esercizio abusivo di scommessa si aggiungerebbe anche quello di frode sportiva, con conseguente aggravamento della posizione degli indagati. Al momento comunque, non è stato riscontrato nessun indizio che possa portare a una situazione di questo genere”. Insomma, per solo solamente supposizioni e niente di più. Ma di certo tutto verrà messo sotto la lente d’ingrandimento.

Nel corso degli ultimi anni, inoltre, c’è da dire che Tonali e Zaniolo un poco di cartellini gialli li hanno presi. Andando a leggere i dati di Transfermaket, ad esempio, che sulle statistiche è uno dei siti migliori, si può tranquillamente vedere come Zaniolo nel corso della sua carriera, nonostante sia un attaccante, ha collezionato la bellezza di 61 gialli. Tonali, invece, uno in meno. E nel mentre sui social gira un video di un giallo preso con la maglia del Newcastle oltre il novantesimo in una sostituzione ritardata, a quanto pare, senza nessun motivo plausibile visto che il match era chiuso.