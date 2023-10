Scommesse, il colpo è di oltre 250mila euro: ha sbancato così

Scommesse, il colpo è clamoroso ed è di oltre 250mila euro. Ha sbancato in questo modo con solamente 13 partite pronosticate

No, non avevamo visto nulla fino al momento. Parole, parole, parole e solo parole. Ne abbiamo dette tante parlandovi di alcune scommesse clamorosa che sono state piazzate nel corso degli ultimi anni. Risultati esatti, combo micidiali. Ma mai nessuno, a memoria, aveva raggiunto una cifra del genere scommettendo su delle partite.

Il fatto è raccontato dal Daily Mail ed è successo in Inghilterra. Un colpaccio di altri tempi da oltre 250mila euro. Sì, avete letto bene: 250mila euro in un colpo solo con delle partite di Premier League e di Premiership centrate. Direte voi: chissà quante partite ha giocato. Nemmeno tante, visto che gli eventi in programma erano 13. Tutti centrati. E allora, la domanda sorge spontanea: allora chissà quanti soldi ha messo giocato per raggiungere una somma del genere. No, non è nemmeno così, visto che parliamo di una scommessa di “soli” 50 sterline. Poco più di 50euro. Ecco, e andiamo adesso a vedere nel dettaglio come un colpo del genere sia stato possibile. Qualcosa di davvero clamoroso.

Scommesse, la schedina nel dettaglio

Tredici partite, dicevamo. Tredici eventi tra Premier League e Premiership, la Serie B inglese. Lo scommettitore in questione, sul sito di BetFair, ha deciso di puntare sulle vittorie di Tottenham, Middlesborough, Everton, Chelsea, Fulham, Blackburn, Leeds, Ipsiwh e Leicester. Tutti risultati ovviamente usciti. E poi?

E poi ha giocato i pareggi di Cardiff, Coventry, Millwall e Crystal Palace. Tutte scommesse che hanno fatto schizzare la quota verso l’alto e che hanno permesso di portare a casa una cifra incredibile, da capogiro, una di quelle che, effettivamente, la vita te la cambia e te la stravolge. Un sogno che si avvera, un sogno ad occhi aperti per un uomo che è stato ovviamente pure fortunato visto che alcune partite si sono “aggiustate” nella parte finale di gara. Ma si sa, le scommesse sono anche questo. Un pizzico di fortuna serve, eccome se serve.