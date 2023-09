Scommesse, marcatore già deciso: quota in picchiata

Scommesse, i bookmaker in Italia guardano già al prossimo turno della Serie A: il marcatore è già stato deciso

La sosta per le nazionali mette sempre un poco di tristezza, soprattutto perché arriva nel momento in cui uno inizia ad avere l’acquolina in bocca per il ritorno del campionato. Ma c’è un calendario internazionale da rispettare e anche la Serie A si è fermata. Di certo non si sono fermati i bookmaker, che già guardano avanti, precisamente al prossimo weekend.

Un weekend ricco, importante, uno di quelli che potrebbe già dare delle prime indicazioni importanti per il proseguo della stagione. Un sabato di fuoco, dove non solo alle 15 c’è un Juventus-Lazio davvero interessante, ma che alle 18 regala un derby di Milano tra le due squadre che hanno iniziato alla grande la propria stagione e che guidano da sole il campionato. Chi non è partito bene, con un solo punto in tre partite, è Mourinho con la sua Roma. All’Olimpico arriva l’Empoli nel prossimo fine settimana, ed è l’occasione giusta non solo per centrare la prima vittoria, ma anche per cercare di far sbloccare il colpaccio di questa estate: Romelu Lukaku.

Scommesse, Lukaku in quota gol

Il belga ha già debuttato contro il Milan e potrebbe avere una maglia da titolare contro i toscani. E il suo gol, per sbloccarsi, è già in quota Snai. Gli analisti infatti danno a 1,75 il gol del centravanti arrivato in prestito dal Chelsea, quindi praticamente deciso. Di solito, queste quote, si attestano intorno al 2, e forse qualcosa in più, ma in questo caso l’occasione è troppo ghiotta per Lukaku. E quindi una sua rete è quasi scritta.

Contro il Torino la quota sale, comunque, a 3,50. Mentre il primo gol di Lukaku nella sfida al Genoa di fine settembre è offerto a 6,50. E Lukaku capocannoniere della prossima Serie A? Difficile, soprattutto perché l’ex compagno di squadra Lautaro Martinez ha già cinque gol in stagione. Ma William Hill ha deciso di quotarlo ugualmente: questa possibilità si gioca a 21 volte la posta.