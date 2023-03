Spezia-Inter, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Spezia-Inter è una partita della ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Tocca all’Inter di Simone Inzaghi sollevare il sipario sulla ventiseiesima giornata di Serie A. Ed il perché è presto detto: i nerazzurri martedì prossimo saranno impegnati in Champions League con il Porto nel ritorno degli ottavi di finale ed in questo modo avranno più giorni a disposizione per preparare una sfida cruciale, che può consentire a Lautaro Martinez e compagni di entrare a far parte delle prime otto d’Europa.

In campionato, intanto, l’Inter dovrà dimostrare di aver superato il mal di trasferta. L’ultimo successo risale ad un mese e mezzo fa, quando gli uomini di Inzaghi ebbero la meglio in rimonta sulla Cremonese. Poi lontano da San Siro sono arrivati un pareggio (Sampdoria) e una sconfitta (Bologna), due passi falsi che hanno impedito alla formazione nerazzurra di consolidare il secondo posto dietro al Napoli. Dopo la “fatal Bologna” però c’è stata la reazione che aveva chiesto il tecnico piacentino: Mkhitaryan e Lautaro Martinez coi loro gol hanno permesso all’Inter di archiviare la pratica Lecce (2-0) e staccare in classifica i cugini del Milan, contemporaneamente sconfitti a Firenze. La lotta per un piazzamento Champions tuttavia resta più agguerrita che mai: hanno perso i rossoneri, ma al tempo stesso Lazio e Roma hanno battuto rispettivamente Napoli e Juventus, restando così a distanza ravvicinata. Un’altra battuta d’arresto fuori casa non sarebbe dunque accettabile e non fare altro che alimentare il luogo comune secondo cui l’Inter soffrirebbe le “piccole”.

Inter imbattuta con i liguri

Lo Spezia frequenta la massima serie solamente da tre stagioni ma nonostante si sia reso indigesto più volte alle big non ha mai fatto sgambetti all’Inter, che è sempre rimasta imbattuta nei cinque precedenti con i liguri (quattro successi e un pareggio).

Inzaghi e i suoi uomini troveranno una squadra affamata di punti ed in piena lotta per non retrocedere. Risucchiati verso la zona rossa in seguito alla rimonta del Verona, i bianconeri hanno dilapidato l’enorme vantaggio che avevano nella prima parte della stagione sul terzultimo posto ed oggi c’è un margine di soli tre punti. La vittoria manca dallo scorso 15 gennaio, mentre nelle ultime due giornate lo Spezia ha fatto registrare due pareggi di fila. Domenica scorsa ha respinto proprio l’assalto del Verona, che nello scontro diretto del “Picco” non è andato al di là di uno 0-0. Tutto sommato positivo l’impatto del nuovo tecnico Leonardo Semplici, arrivato due settimane fa al posto dell’esonerato Luca Gotti. In casa lo Spezia ha totalizzato 13 dei suoi 21 punti ma davanti ai suoi tifosi non riesce più a segnare: nelle ultime cinque gare casalinghe è rimasto a secco di gol.

Spezia-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Semplici potrebbe dover fare a meno di Ampadu in difesa e di Ekdal a centrocampo, entrambi acciaccati dopo la sfida con il Verona. Nel caso in cui non dovessero farcela toccherà a Caldara e Zurkowski. A sinistra è squalificato Reca: al suo posto potrebbe essere adattato Nikolaou. Gyasi, Nzola e Verde comporranno il tridente d’attacco.

Dall’altro lato, Inzaghi pensa ad un minimo di turnover in vista della gara con il Porto e terrà verosimilmente a riposo Skriniar, che non è al meglio. Tra Bastoni e Darmian, nel terzetto difensivo, si rivedrà dunque de Vrij. Duello a centrocampo tra Calhanoglu e Mkhitaryan, con il turco leggermente favorito sull’armeno. Davanti Lukaku dovrebbe avere la meglio su Dzeko, Lautaro Martinez invece chiamato agli straordinari.

Come vedere Spezia-Inter in diretta tv e in streaming

Spezia-Inter in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Picco” di La Spezia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

In questa stagione le trasferte sembrano essere un problema per l’Inter: i nerazzurri fuori casa hanno raccolto cinque vittorie, altrettante sconfitte e due pareggi ed è proprio a causa dei numerosi passi falsi lontano da San Siro che si ritrovano a -15 dal primo posto. Contro lo Spezia, che non vince da un mese e mezzo e che in casa ha subito meno gol solo di Verona e Cremonese, ci dovrebbe essere un’inversione di tendenza in tal senso: ipotizziamo una vittoria nerazzurra in un match da meno di quattro gol complessivi.

Le probabili formazioni di Spezia-Inter

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Wisniewski, Nikolaou; Ekdal, Bourabia, Agudelo; Gyasi, Nzola, Verde.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku.

L'Inter riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-2