Bologna-Cremonese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Nel fine settimana che si è appena concluso solo il Verona, tra le squadre che frequentano attualmente la zona retrocessione, è riuscito a muovere la classifica. Dietro ai gialloblù ci sono Sampdoria e Cremonese, che devono recuperare rispettivamente otto e dieci punti nei confronti del quartultimo posto. La situazione in cui versano i lombardi è drammatica e il rischio di chiudere il girone d’andata senza vittorie è molto alto.

Per tentare un’impresa che ad oggi appare disperata la società grigiorossa sette giorni fa ha dato il benservito a Massimiliano Alvini, al quale è stata fatale la sconfitta nel derby con il Monza. Al suo posto un esperto di salvezze impossibili come Davide Ballardini, che ha debuttato come meglio non poteva. La Cremonese, infatti, si è presa il lusso di eliminare il Napoli negli ottavi della Coppa Italia, pareggiando 2-2 al “Maradona” e spuntandola ai calci di rigore. Una qualificazione inaspettata che può regalare quella giusta dose di entusiasmo per provare a risalire la classifica. Per capire se l’ottima prestazione offerta nel capoluogo campano contro la prima della classe sia stata un caso isolato o meno bisognerà vedere come i grigiorossi si comporteranno nel posticipo della 19esima giornata di campionato con il Bologna, una gara che la Cremonese non può permettersi di perdere.

Quattro sconfitte di fila per la “Cremo”

Nel capoluogo emiliano Ballardini sarà chiamato ad interrompere la striscia di quattro sconfitte consecutive contro una squadra che invece è tornata a sorridere proprio nell’ultimo turno. Dopo i k.o. con Roma e Atalanta gli uomini di Thiago Motta hanno fatto ritorno coi tre punti da Udine, grazie alla rimonta (1-2) firmata Sansone-Posch.

A differenza della Cremonese, tuttavia, il Bologna è stato eliminato dalla Coppa Italia. Non è bastata una discreta prova ai rossoblù per avere la meglio sulla Lazio, che si è qualificata al turno successivo con il minimo sforzo (1-0) con un gol di Felipe Anderson. I felsinei hanno l’opportunità di tornare a vincere davanti ai propri tifosi – non accade da novembre – e fare un bel balzo in graduatoria, facendo l’ingresso nella parte sinistra. Bologna che non ha mai perso negli ultimi sei precedenti (molto datati) con i lombardi.

Bologna-Cremonese: le ultime notizie sulle formazioni

Continua a pesare l’assenza di Arnautovic nell’attacco del Bologna, che contro i grigiorossi sarà privo pure di Sansone. Non è ancora al meglio ma Zirkzee si candida per una maglia da titolare ed è serrato il ballottaggio con Barrow come terminale offensivo del 4-2-3-1 di Motta. Sulla trequarti Soriano potrebbe avere la meglio su Aebischer, confermato invece Ferguson. In mediana toccherà a Schouten e Dominguez.

Sarà il 3-5-2 il modulo con cui Ballardini affronterà il Bologna. Subito un attacco inedito, formato da Afena-Gyan e Ciofani, complice l’assenza per infortunio di Dessers. Sulla fascia destra torna a disposizione Sernicola, mentre a centrocampo sono sicuri di partire dal 1′ Castagnetti, Pickel e Meité. In difesa Bianchetti, Ferrari e Vasquez.

Come vedere Bologna-Cremonese in diretta tv e in streaming

Bologna-Cremonese, in programma lunedì alle 18:30 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Cremonese dovrà in qualche modo osare, come ha fatto a Napoli, per provare a mettere fine al digiuno di sconfitte. Motivo per cui crediamo che le due squadre possano andare a segno entrambe, all’interno di un match che si preannuncia equilibrato ma tutt’altro che povero di emozioni. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Bologna-Cremonese

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Zirkzee.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Meité, Castagnetti, Valeri; Ciofani, Afena-Gyan.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1