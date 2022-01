Million Day oggi, l’estrazione di venerdì 7 gennaio | Numeri in diretta

Million Day, di seguito i cinque numeri estratti relativi a venerdì 7 gennaio. Il gioco a premi mette in palio un massimo di 1 milione di euro.

Il MillionDay è un nuovo gioco a premi gestito da Lottomatica che è partito ufficialmente in Italia lo scorso 7 febbraio 2018. Fratello minore del Superenalotto, prevede un’estrazione al giorno alle 19:00 e indovinando tutti e 5 i numeri estratti su 55 si vince un milione di euro.

Fin dalla sua nascita a febbraio 2018, sono state 150 le persone che hanno vinto il montepremi più alto del Million Day, ossia 1 milione di euro. A Dicembre record di vincite in un solo giorno: venerdì 11 assegnati 5 premi milionari e 264 vincite da 1000 € in tutta Italia. Venerdì 15 gennaio, a Longo (VI) nel Veneto, ha fatto festa il terzo milionario del 2021. Martedì 9 febbraio intanto a Palermo ha fatto festa il 150esimo milionario della storia di questa lotteria. A Marzo ci sono stati 6 nuovi milionari in soli 15 giorni. Due nuovi milionari Domenica 14 Marzo, entrambi in Piemonte: a Valenza (AL), grazie ad una giocata plurima da 5€, e Villadossola (VB), grazie ad una giocata singola da 1€. Il quinto milionario di Aprile è nella regione Puglia: a Crispiano in provincia di Taranto, il 164esimo giocatore diventato milionario grazie al MillionDAY. L’ultimo milione festeggiato con una schedina di appena un euro è il numero 190 dall’inizio delle estrazioni: è stata Sant’Ippolito nelle Marche a essere stata baciata dalla fortuna. Il 192° milionario è lombardo. Grazie al MillionDAY, lunedì 25 ottobre, a Milano il fortunato giocatore ha vinto 1.000.000€ grazie ad una giocata singola da 1€.

Million Day, il regolamento

Con il nuovo gioco MillionDAY ogni giorno si può vincere 1 Milione di euro. Il gioco è molto semplice e simile per certi versi al suo fratello più grande, il Superenalotto. La differenza è che invece di sei numeri su novanta se ne devono scegliere cinque su cinquantacinque.

L’altra differenza sostanziale rispetto al Superenalotto è che l’estrazione dei numeri non avviene solo tre volte a settimana ma tutti i giorni alle 19:00. Il costo della giocata base è di 1 euro ma c’è la possibilità di abbonare una stessa giocata per più concorsi consecutivi fino a un massimo di venti.

Vince un milione di euro chi indovina tutti e cinque i numeri, ma ci sono dei premi anche facendo 2, 3 e 4.

Le vincite

2 numeri: 2 euro.

3 numeri: 50 euro.

4 numeri: 1000 euro.

5 numeri: 1000000 euro.

Le precedenti estrazioni

GIOVEDÌ 06/01 2 11 17 23 24

MERCOLEDÌ 05/01 9 32 34 37 41

MARTEDÌ 04/01 13 30 49 52 54

LUNEDÌ 03/01 5 10 24 27 44

DOMENICA 02/01 4 14 41 48 50

SABATO 01/01 6 26 40 42 49

VENERDÌ 31/12 11 28 39 44 47

Si consiglia per riscontrare eventuali vincite di verificare sempre i numeri del Million Day sul sito ufficiale di Lottomatica.it.