Pronostico Celta Vigo-Friburgo: la rimonta è impossibile

Celta Vigo-Friburgo è una partita dei quarti di finale di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico
Il tre a zero tedesco della scorsa settimana ha avuto delle ripercussioni importanti sul Celta Vigo anche in campionato, visto che gli spagnoli hanno perso contro il fanalino di coda Oviedo e adesso sono anche a rischio europeo per la prossima stagione. Una settimana davvero terribile che si potrebbe chiudere con una eliminazione segnata dalla sfida d’andata.
C’è solo un dato che potrebbe fare sperare il Celta nel miracolo, perché se riuscisse a ribaltare tre gol di questo si tratterebbe: le ultime undici trasferte di squadre tedesche in Spagna sono state quasi tutte disastrose, con dieci sconfitte. Solo il Bayern Monaco è riuscito a vincere a Madrid, tutte le altre che si sono presentate ci hanno rimesso le penne. Il Friburgo però in questo caso si potrebbe anche prendere il lusso di perdere addirittura con due gol di scarto e andare avanti, quindi la sconfitta sarebbe dolce, ma per quello visto una settimana fa e per quello che è stato poi il momento generale che abbiamo visualizzato nel corso del weekend, non crediamo che il Celta possa avere la forza di ribaltare una situazione che ci pare abbastanza indirizzata.
Sicuramente l’atteggiamento tattico del Friburgo sarà diverso. Così come sarà diverso quello del Celta che ovviamente ci proverà. Ed è proprio negli spazio che verranno lasciati che i tedeschi potrebbero avere via libera, o quasi.
Come vedere Celta Vigo-Friburgo in diretta tv e in streaming
La sfida Celta Vigo-Friburgo è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.60 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
Ci aspettiamo una partita da almeno un gol per squadra, a differenza di quanto successo nel match d’andata. Una gara che potrebbe anche finire in pareggio, ma la quota di entrambe a segno è altissima ed è quella da prendere.
Le probabili formazioni di Celta Vigo-Friburgo
CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Rodriguez, Aidoo, Alonso; Mingueza, Vecino, Moriba, Carreira; Lopez, Swedberg, Iglesias.
FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; Matanovic.
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