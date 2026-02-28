Pronostico Real Oviedo-Atletico Madrid: aggancio al terzo posto

Real Oviedo-Atletico Madrid è una gara della ventiseiesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Nel momento in cui scenderà in campo alle 21 contro il Real Oviedo ultimo in classifica, l’Atletico Madrid di Simeone, che in settimana ha brillantemente superato il turno in Champions League, saprà il risultato del Villarreal, terzo in classifica, che giocherà prima sul campo del Barcellona. E in ogni caso troverà delle motivazioni diverse e importanti per questo match.

I madrileni vogliono, intanto, cercare di avvicinarsi alle battistrada ma sanno che è un compito difficile, ma soprattutto, e almeno, nonostante siano in gioco in Champions appunto ma pure in Coppa del Re, cercare di chiudere davanti ad una squadra che spende di meno e che sta facendo una grandissima annata. Ci potrebbero riuscire, qualora trovassero un poco di continuità in questa parte finale di stagione. Contro una squadra, quella di casa, che ormai non ha possibilità – salvo miracoli – di rimanere in Liga il prossimo anno, di problemi i Colchoneros non è che ne dovrebbero avere. In queste partite – ci aspettiamo comunque un Oviedo agguerrito e battagliero, come sempre ha comunque fatto quest’anno – l’Atletico va a nozze. Quando si alza il livello di tensione Simeone riesce sempre a tirare fuori qualcosa in più dai suoi uomini. E probabilmente questo atteggiamento lo vedremo in questo campo.

Gli ultimi tre incroci si sono chiusi sempre con lo stesso risultato a favore dell’Atletico: due a zero. Finirà così pure stavolta. Ve lo diciamo sotto, nel nostro pronostico.

Come vedere Real Oviedo-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Real Oviedo-Atletico Madrid, gara valida per la ventiseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata 1.70 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.80 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Una vittoria contro l’ultima della classe quotata in questo modo è troppo importante da non prendere. L’Atletico non solo dovrebbe vincere, ma lo dovrebbe fare anche senza prendere gol. Sfida da due assolutamente, con vista anche sul terzo posto.

Le probabili formazioni di Real Oviedo-Atletico Madrid

REAL OVIEDO (4-2-3-1): Escandell; Vidal, Carmo, Calvo, Lopez; Colombatto, Sibo; Hassan, Reina, Chaira; Vinas.

ATLETICO MADRID (4-2-3-1): Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Sorloth, Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2