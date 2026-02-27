Pronostici Serie B 28 febbraio ore 15:00: trasferta ostica per la capolista

Serie B, una delle tre gare in programma riguarda la lotta promozione diretta: il Venezia capolista sarà ospite dell’insidioso Sudtirol dell’esperto Castori.

Stavolta sono solamente tre le gare in programma alle 15:00 nel sabato della Serie B, giunta alla giornata numero ventisette. Tra le sei squadre impegnate nel primo pomeriggio c’è pure la capolista Venezia, reduce dal rocambolesco 3-2 nel testa-coda con il Pescara: contro ogni pronostico gli abruzzesi hanno reso le cose difficili agli uomini di Giovanni Stroppa. La maggiore qualità però alla fine è stata decisiva in una partita che si è rivelata decisamente più combattuta del previsto. A un quarto d’ora dal fischio finale i lagunari l’hanno spuntata grazie ad una rete di Hainaut centrando il secondo successo consecutivo, il decimo nelle ultime undici giornate (da inizio dicembre l’unico ko è arrivato contro il Modena, per il resto solo vittorie).

Il margine di vantaggio sulle inseguitrici però resta minimo. Sia Monza che Frosinone, rispettivamente a -2 e -3 dal Venezia, fanno sul serio ed il Venezia deve tenere alti i giri del motore se vuole evitare sorpassi.

Stroppa dovrà fare molta attenzione all’insidiosa trasferta di Bolzano contro il Sudtirol di Fabrizio Castori, avversario che, da quando è iniziato il nuovo anno, è andato ben oltre le aspettative collezionando ben sette risultati utili di fila (5 vittorie e 2 pareggi) e portandosi a ridosso della zona playoff. Nello scorso weekend, tuttavia, gli altoatesini sono crollati 3-0 nel fortino del Palermo, il “Barbera”, tornando a perdere dopo quasi due mesi. Imbattuto in casa da novembre, il Sudtirol dovrebbe vendere cara la pelle in una sfida sulla carta quasi proibitiva: l’organizzazione tattica potrebbe non bastare per tenere a bada gli arancioneroverdi, forti del miglior attacco del torneo (53 reti). Occhio al segno Gol: il Venezia, infatti, ha fatto registrare un solo clean sheet negli ultimi 8 match.

Le previsioni sulle altre partite

Ha risollevato la testa il Modena di Andrea Sottil, ringalluzzito dai tre successi consecutivi con Venezia, Carrarese e Juve Stabia. Per i Canarini il momento difficile sembra essere alle spalle e questa striscia vincente gli ha permesso di consolidare un posto in zona playoff e restare alle calcagna del Catanzaro quinto. Sottil cercherà di vendicarsi della sconfitta rimediata lo scorso 11 gennaio contro il Padova, che in Veneto a sorpresa ebbe la meglio sugli emiliani (2-0).

Quello del “Braglia” si profila un match combattuto, dal momento che pure i biancoscudati hanno bisogno di punti per continuare a tenersi a distanza dalla zona retrocessione. In ogni caso, non sorprendono le quote molto basse dei bookmaker riguardo ad un eventuale successo dei Canarini, ritornati a correre veloce come ad inizio stagione.

Chi invece non riesce a voltare pagina è il Cesena, battuto per la terza volta di fila sabato scorso (2-3 con lo Spezia). Da dicembre i bianconeri sono entrati in una spirale negativa ed ora rischiano addirittura di uscire dalla zona playoff, sebbene abbiano ancora 4 punti di vantaggio sulla nona grazie a un ottimo girone d’andata. Il tecnico Michele Mignani è stato confermato ma se non dovesse portare via punti da Empoli – gli azzurri sono decimi ed in caso di vittoria si portarebbero a -4 dai romagnoli – difficilmente eviterebbe l’esonero. Al “Castellani” dovremmo assistere ad una gara equilibrata, da almeno una rete per parte (in trasferta il Cesena subisce sempre almeno un gol da ottobre).

Serie B: possibili vincenti

Venezia o pareggio (in Sudtirol-Venezia)

Modena (in Modena-Padova)

La partita da almeno due gol complessivi

Empoli-Cesena

Serie B: le partite da almeno un gol per parte

Modena-Padova

Sudtirol-Venezia

Comparazione quote

La vittoria del Modena è quotata a 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.53 su Sportbet. Il segno “Gol” in Sudtirol-Venezia è quotato invece a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.74 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI