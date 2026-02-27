Pronostici Serie B 28 febbraio ore 15:00: trasferta ostica per la capolista

Serie B, una delle tre gare in programma riguarda la lotta promozione diretta: il Venezia capolista sarà ospite dell’insidioso Sudtirol dell’esperto Castori. 

Stavolta sono solamente tre le gare in programma alle 15:00 nel sabato della Serie B, giunta alla giornata numero ventisette. Tra le sei squadre impegnate nel primo pomeriggio c’è pure la capolista Venezia, reduce dal rocambolesco 3-2 nel testa-coda con il Pescara: contro ogni pronostico gli abruzzesi hanno reso le cose difficili agli uomini di Giovanni Stroppa. La maggiore qualità però alla fine è stata decisiva in una partita che si è rivelata decisamente più combattuta del previsto. A un quarto d’ora dal fischio finale i lagunari l’hanno spuntata grazie ad una rete di Hainaut centrando il secondo successo consecutivo, il decimo nelle ultime undici giornate (da inizio dicembre l’unico ko è arrivato contro il Modena, per il resto solo vittorie).

I tifosi del Venezia
Pronostici Serie B 28 febbraio ore 15:00: trasferta ostica per la capolista (Instagram veneziafc) – Ilveggente.it

Il margine di vantaggio sulle inseguitrici però resta minimo. Sia Monza che Frosinone, rispettivamente a -2 e -3 dal Venezia, fanno sul serio ed il Venezia deve tenere alti i giri del motore se vuole evitare sorpassi.

Stroppa dovrà fare molta attenzione all’insidiosa trasferta di Bolzano contro il Sudtirol di Fabrizio Castori, avversario che, da quando è iniziato il nuovo anno, è andato ben oltre le aspettative collezionando ben sette risultati utili di fila (5 vittorie e 2 pareggi) e portandosi a ridosso della zona playoff. Nello scorso weekend, tuttavia, gli altoatesini sono crollati 3-0 nel fortino del Palermo, il “Barbera”, tornando a perdere dopo quasi due mesi. Imbattuto in casa da novembre, il Sudtirol dovrebbe vendere cara la pelle in una sfida sulla carta quasi proibitiva: l’organizzazione tattica potrebbe non bastare per tenere a bada gli arancioneroverdi, forti del miglior attacco del torneo (53 reti). Occhio al segno Gol: il Venezia, infatti, ha fatto registrare un solo clean sheet negli ultimi 8 match.

Le previsioni sulle altre partite

Ha risollevato la testa il Modena di Andrea Sottil, ringalluzzito dai tre successi consecutivi con Venezia, Carrarese e Juve Stabia. Per i Canarini il momento difficile sembra essere alle spalle e questa striscia vincente gli ha permesso di consolidare un posto in zona playoff e restare alle calcagna del Catanzaro quinto. Sottil cercherà di vendicarsi della sconfitta rimediata lo scorso 11 gennaio contro il Padova, che in Veneto a sorpresa ebbe la meglio sugli emiliani (2-0).

Zanimacchia del Modena
Pronostici Serie B 28 febbraio ore 15:00: trasferta ostica per la capolista (Instagram modena_fc_official) – Ilveggente.it

Quello del “Braglia” si profila un match combattuto, dal momento che pure i biancoscudati hanno bisogno di punti per continuare a tenersi a distanza dalla zona retrocessione. In ogni caso, non sorprendono le quote molto basse dei bookmaker riguardo ad un eventuale successo dei Canarini, ritornati a correre veloce come ad inizio stagione.

Chi invece non riesce a voltare pagina è il Cesena, battuto per la terza volta di fila sabato scorso (2-3 con lo Spezia). Da dicembre i bianconeri sono entrati in una spirale negativa ed ora rischiano addirittura di uscire dalla zona playoff, sebbene abbiano ancora 4 punti di vantaggio sulla nona grazie a un ottimo girone d’andata. Il tecnico Michele Mignani è stato confermato ma se non dovesse portare via punti da Empoli – gli azzurri sono decimi ed in caso di vittoria si portarebbero a -4 dai romagnoli – difficilmente eviterebbe l’esonero. Al “Castellani” dovremmo assistere ad una gara equilibrata, da almeno una rete per parte (in trasferta il Cesena subisce sempre almeno un gol da ottobre).

Serie B: possibili vincenti

Venezia o pareggio (in Sudtirol-Venezia)
Modena (in Modena-Padova)

La partita da almeno due gol complessivi

Empoli-Cesena

Serie B: le partite da almeno un gol per parte

Modena-Padova
Sudtirol-Venezia

Comparazione quote

La vittoria del Modena è quotata a 1.52 su GoldbetLottomatica e a 1.53 su Sportbet. Il segno “Gol” in Sudtirol-Venezia è quotato invece a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.74 su Sportbet.



