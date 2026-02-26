Pronostico Strasburgo-Lens: nessuna gioia negli ultimi sette precedenti

Strasburgo-Lens è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Sabato scorso il Lens potrebbe aver perso l’occasione della vita. In vantaggio di 2 gol ad inizio ripresa grazie all’attaccante da 9 reti in campionato, Edouard, e all’ex Udinese Thauvin, che in giallorosso sta vivendo una seconda giovinezza, la squadra di Pierre Sage si è fatta addirittura ribaltare dal Monaco, incassando 3 gol nel giro di appena 10 minuti e perdendo la prima partita davanti al proprio pubblico per la prima volta da agosto (prima giornata di campionato).

Un vero e proprio black out, peraltro abbastanza inspiegabile, che però ha permesso al PSG di tornare a +2 sull’unica formazione che finora ha dimostrato di essere in grado di contendere il titolo ai parigini. I quali, altrimenti, avrebbero già la Ligue 1 in tasca come avviene praticamente ogni anno visto il divario nei confronti delle altre.

Lens sempre a segno in trasferta da ottobre

Il Lens adesso conta di risollevare subito la testa: in trasferta i giallorossi hanno viaggiato veloci nell’ultimo periodo, ad esclusione del 3-1 rimediato a fine gennaio a Marsiglia. Prima del ko con il Monaco, gli uomini di Sage avevano travolto 5-0 il Paris FC a domicilio e lontano dallo stadio “Bollaert-Delelis” non rimangono a secco di gol da ottobre.

Di fronte però si ritroveranno uno Strasburgo che viene da un successo altisonante, il primo dopo una striscia di partite in cui gli alsaziani avevano conquistato solo un punto su nove disponibili, perdendo sia quota in classifica che terreno nei confronti delle dirette concorrenti per un posto in Europa. Gli uomini di Gary O’Neil hanno fermato la corsa del Lione, abbattuto 3-1 allo Stade de la Meinau grazie ad una prestazione davvero importante. In casa lo Strasburgo ha vinto cinque delle ultime sei partite e, prendendosi lo scalpo del Lens – imbattuto negli ultimi sette precedenti con il club alsaziano – volerebbe momentaneamente al quinto posto.

Come vedere Strasburgo-Lens in diretta tv e in streaming

La sfida tra Strasburgo e Lens è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

È la classica sfida tra una squadra ferita nell’orgoglio e una che ha appena ritrovato fiducia. Il Lens ha dimostrato di avere un attacco molto prolifico, inferiore solo a quelli di PSG e Marsiglia, ma la difesa si è sciolta come neve al sole sotto i colpi del Monaco.

Lo Strasburgo in casa è una vera e propria macchina da guerra (cinque vittorie nelle ultime sei), capace di trasformare lo Stade de la Meinau in una trappola per le grandi. Tuttavia, la statistica pesa come un macigno: il Lens è imbattuto negli ultimi 7 precedenti con gli alsaziani. Sarà un duello ad alta intensità, dove la voglia di sorpasso dello Strasburgo si scontrerà con la necessità del Lens di non perdere altro terreno nei confronti del PSG. Entrambe le squadre segnano con regolarità: il Lens non resta a secco in trasferta da ottobre e lo Strasburgo, davanti ai propri tifosi, ha un ritmo quasi da Champions League. La fragilità difensiva mostrata dai giallorossi nell’ultimo turno suggerisce che vedremo reti da entrambe le parti.

Le probabili formazioni di Strasburgo-Lens

STRASBURGO (4-2-3-1): Penders; Doué, Doukouré, Omobamidele, Chilwell; El Mourabet, Barco; Diego Moreira, Enciso, Godo; Panichelli.

LENS (3-4-2-1): Risser; Celik, Ganiou, Sarr; Abdulhamid, Thomasson, Bulatovic, Udol; Thauvin, Saïd; Edouard.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1