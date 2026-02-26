Pronostico Parma-Cagliari: scacco matto alla salvezza nel segno dei debuttanti

Parma-Cagliari è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La ventisettesima giornata di Serie A si apre con una sfida tra due squadre apparentemente fuori dalla bagarre retrocessione, Parma e Cagliari. Sì, la vittoria della Fiorentina lunedì scorso ha lievemente alzato la quota salvezza e tirato dentro il Torino, che fino a poche settimane fa sembrava tranquillo, ma il successo dei viola non ha impensierito più di tanto né emiliani né sardi, rispettivamente distanti 8 e 5 punti dalla terzultima posizione. Il Parma è a quota 32 ed è messo decisamente meglio rispetto ai rossoblù di Fabio Pisacane: i ducali tra l’altro sono stati la grande sorpresa dell’ultimo turno, visto che contro ogni pronostico si sono addirittura tolti lo sfizio di battere il Milan secondo in classifica a San Siro grazie ad una rete del difensore Troilo nel finale di gara.

Un’altra prestazione di grande solidità per gli uomini di Carlos Cuesta: terzo successo di fila e secondo clean sheet consecutivo fuori casa dopo lo 0-1 nel derby regionale con il Bologna. Pur creando poco e segnando con il contagocce, il Parma si conferma una squadra organizzatissima e non è un caso che abbia incassato solo 31 gol finora (miglior difesa della parte destra della classifica).

Sardi a secco di gol negli ultimi 270 minuti

Un’eventuale vittoria contro il Cagliari, dunque, permetterebbe ai ducali di mettere in ghiaccio l’obiettivo stagionale, regalandosi un finale all’insegna della tranquillità. I rossoblù invece non possono ancora rilassarsi completamente: i 5 punti di vantaggio sulla terzultima non sono pochi ma neppure tanti. E il rendimento delle ultime settimane ci dice che Mina e compagni hanno abbassato i giri del motore troppo presto. Dopo le tre vittorie di fila con Juventus, Fiorentina e Verona il Cagliari ha raccolto un solo punto nelle tre gare successive (Roma, Lecce e Lazio) non segnando neppure un gol.

Nella sfida del “Tardini” Pisacane non potrà contare su capitan Mina, squalificato, ma in compenso ritrova Folorunsho a centrocampo, con l’ex Napoli e Fiorentina che prenderà il posto dell’infortunato Mazzitelli. Dall’altro lato, Cuesta potrebbe riproporre lo stesso undici di San Siro con Strefezza a supporto di Pellegrino in attacco.

Come vedere Parma-Cagliari in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Un confronto che è anche il manifesto della nuova generazione di allenatori: Cuesta e Pisacane. Entrambi debuttanti, entrambi capaci di dare un’identità precisa a due piazze esigenti, si sfidano per mettere il sigillo definitivo su una salvezza che per il Parma sembra ormai una formalità, mentre per il Cagliari richiede ancora un ultimo sforzo di concentrazione. La solidità difensiva dei ducali e l’anemia offensiva dei sardi nelle ultime uscite suggeriscono un match bloccato, da meno di tre gol complessivi, in cui i padroni di casa partono dovrebbero evitare la sconfitta. Ci aspettiamo una partita tattica, giocata sul filo dell’equilibrio. Un pareggio, insomma, potrebbe far comodo ad entrambe.

Le probabili formazioni di Parma-Cagliari

PARMA (5-3-2): Corvi; Britschgi, Delprato, Troilo, Valenti, Valeri; Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita; Strefezza, Pellegrino.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Juan Rodriguez, Obert; Adopo, Folorunsho, Sulemana; Palestra, Kiliçsoy, Esposito.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1