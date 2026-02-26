Pronostici Bologna-Brann: marcatore e tiri in porta

Bologna-Brann, i pronostici della gara: dal marcatore ai tiri in porta, ecco tutte le opzioni da valutare con attenzione
Confronto dal profumo di ottavi di finale, il Bologna ospita il Brann per chiudere il cerchio e strappare una qualificazione assolutamente alla portata dei felsinei.
In grande spolvero nelle ultime settimane, rivitalizzati dal filotto di vittorie consecutive tra campionato ed Europa League i rossoblu si presentano al match con i favori del pronostico dalla loro parte. La compagine di Italiano, infatti, ha dimostrato di poter far leva sugli argomenti giusti per far girare la partita dalla sua parte.
Dopo il sigillo dell’andata Santiago Castro è pronto a timbrare un’altra volta il tabellino alla voce marcatori. Vero e proprio fac totum di un reparto che non può prescindere dalle sue giocate, l’argentino non dovrebbe avere particolari problemi a timbrare per almeno una volta il tabellino marcatori.
Continuando a circumnavigare l’orizzonte player building, alla voce tiratori una menzione importante la merita sicuramente Riccardo Orsolini. In crescita di condizione e in fiducia, l’esterno offensivo del Bologna potrebbe risultare assolutamente decisivo soprattutto se dovesse riuscire a saltare il suo diretto marcatore con facilità.
Dopo aver caldeggiato l’ipotesi Cambiaghi, occhio al fattore di azioni da calcio da fermo, generale terreno di caccia di Lucumì. Il Brann – che tende a difendere a zona – soffre molto la fisicità dei difensori avversari come mostrano gli ultimi impegni in Europa League: uno stacco di testa del centrale di Italiano non è da escludere a priori.
Castro marcatore plus; Orsolini Over 1,5 tiri in porta plus; Cambiaghi e Lucumì Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 12,81 su Goldbet.
