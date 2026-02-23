Pronostici Championship 24 febbraio: la multipla del turno infrasettimanale

Championship, il campionato cadetto riparte subito dopo un turno pieno di sorprese. Il Middlesbrough cercherà di tornare a vincere contro un Leicester che rischia una clamorosa retrocessione.

Ritorna l’appuntamento infrasettimanale della Championship, la serie cadetta inglese, giunta alla trentaquattresima giornata. In vetta non ci sono stati particolari smottamenti nelle ultime settimane: Coventry e Middlesbrough continuano ad occupare i primi due posti, con il Boro che segue a ruota la capolista – solo tre punti separano le due squadre – ma, cosa ancora più importante, ha un vantaggio di sei lunghezze sulla terza (in Premier, senza passare dai playoff, vanno soltanto le prime due). E la squadra di Kim Hellberg avrebbe potuto ampliare ancora di più il divario nei confronti delle inseguitrici se nello scorso fine settimane fosse riuscita a sfondare la difesa della penultima in classifica, l’Oxford United, capace di portare via un pari insperato (0-0) dal Riverside Stadium.

Siccità offensiva tra l’altro insolita per un Middlesbrough che era sempre andato a segno nelle nove gare precedenti. Evidentemente la sconfitta rimediata qualche giorno prima nello scontro diretto con il Coventry (3-1) ha tolto un po’ di certezze ai biancorossi, “graziati” ad ogni modo dalle dirette concorrenti (Millwall e Ipswich Town hanno entrambe perso, rendendo meno doloroso il passo falso del Boro).

Nel turno infrasettimanale il Middlesbrough giocherà di nuovo in casa, contro un’altra squadra che sta lottando per non retrocedere in League One, il decaduto Leicester. Le Foxes sono terzultime ma sulla loro classifica pesa la penalizzazione di sei punti per irregolarità finanziarie. Il rendimento, però, resta deludente: contro lo Stoke City gli uomini di Gary Rowett hanno pareggiato 2-2 ma venivano da quattro ko consecutivi e l’ultima vittoria in Championship risale al 5 gennaio. Troppo poco per pensare di dare fastidio alla seconda forza del torneo, che tra l’altro vanta il terzo miglior record casalingo. Boro favorito, dunque, anche se almeno una rete il Leicester dovrebbe riuscire a segnarla: da novembre le Foxes sono rimaste a secco di gol solamente in un’occasione.

Le previsioni sulle altre partite

Un match da attenzionare è lo scontro diretto per i playoff tra Southampton e QPR, entrambe a quota 47 punti e a -4 dal Wrexham sesto. La postseason, insomma, è ancora possibile ma questi potrebbero essere gli ultimi treni. I Saints sono imbattuti da oltre un mese e segnano con una certa regolarità, meno continui i londinesi nell’ultimo periodo, sebbene vengano da una prova di forza non indifferente in casa dell’Hull City, battuto 3-1: le emozioni non dovrebbero mancare.

Tra le squadre in lizza per un posto nei playoff troviamo pure il Watford, a quota 48. Il club giallonero, che ha da poco arruolato l’ex Roma e Fiorentina Bove, sabato ha interrotto un lunghissimo digiuno battendo 2-0 il Derby, tornando a esultare dopo quasi due mesi. Gli Hornets in questo turno se la vedranno con l’Ipswich Town, chiamato a dimenticare il pirotecnico 5-3 in casa del Wrexham che non gli ha permesso di avvicinarsi al secondo posto. I Tractor Boys sulla carta hanno qualcosa in più ma ultimamente sono molto discontinui e difficilmente terranno la porta inviolata a Vicarage Road.

Lo Swansea, quindicesimo ma non del tutto fuori dalla corsa ai playoff, ha vinto le ultime tre gare casalinghe e potrebbe ripetersi nel match con il Preston North End, che da inizio gennaio ha ottenuto solo una vittoria in sette partite. Nello scontro salvezza tra West Bromwich, quartultimo, e Charlton, più tranquillo ma comunque ancora pericolante, la paura di perdere rischia di avere la meglio. Ipotizziamo una sfida molto tattica, in cui le due squadre finiranno per annullarsi.

Championship: possibili vincenti

Middlesbrough o pareggio (in Middlesbrough-Leicester)

Swansea (in Swansea-Preston)

La partita da almeno due gol complessivi

Southampton-QPR

Championship: le partite da almeno un gol per squadra

Middlesbrough-Leicester

Watford-Ipswich Town

La partita da meno di tre gol complessivi

West Bromwich-Charlton

Comparazione quote

La vittoria dello Swansea è quotata a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Sportbet. Il segno “Gol” in Middlesbrough-Leicester è quotato invece a 1.73 su Goldbet e Lottomatica e a 1.69 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI