Pronostici Fiorentina-Pisa: marcatore e tiratori

Fiorentina-Pisa, i pronostici del match: dal marcatore ai possibili tiratori, ecco tutte le dritte in chiave player building

Confronto che mette in palio punti pesantissimi in ottica salvezza, il derby toscano tra Fiorentina e Pisa può rappresentare un autentico spartiacque per il cammino delle due compagini.

Davanti al proprio pubblico e rivitalizzata dall’importante successo maturato in Conference League, la compagine di Vanoli vuole dare continuità all’importantissimo successo di Como. Per fare bottino pieno, però, ai gigliati servirà l’apporto di un attacco che sta cominciando a lanciare segnali di un certo tipo.

Nel contesto di una partita che vede i padroni di casa favoriti sugli uomini di Hiljemark, Moise Kean si candida a centrare ancora una volta il bersaglio grosso. In crescita sia fisica che mentale, l’ex centravanti della Juventus è pronto a vivere un’altra serata da protagonista: l’occasione e la posta in palio sono troppo importanti per essere bypassati.

Determinante con le sue folate palle al piede, Salomon ha impiegato poco tempo per adattarsi al nuovo sistema di gioco. A segno contro Napoli e Torino, l’israeliano sta rappresentando un fattore importante per la risalita dei toscani: immaginare che riesca a concludere verso la porta in almeno due occasioni non sembra un’utopia anche perché nei 399 minuti disputati ha già provato cinque conclusioni.

Interessante, infine, anche la candidatura di Moreo in ottica Over 0,5 tiro in porta plus: trentacinque tiri totali di cui dodici indirizzati nello specchio sono un bottino di tutto rispetto per essere trascurato.

Kean marcatore plus; Salomon Over 1,5 tiro in porta plus e Moreo Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 10,36 su Goldbet.