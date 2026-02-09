Pronostico Chelsea-Leeds: settima di fila per la Champions League

Chelsea-Leeds è una partita della ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Vero che il Leeds ha vinto all’andata e in caso di ulteriore affermazione potrebbe diventare la seconda squadra neopromossa nella storia a vincere in entrambe le occasioni contro il Chelsea, ma è altrettanto vero che negli ultimi sei scontri diretti giocati a Stamford Bridge, i Whites, non hanno mai portato a casa nemmeno un punto. E non espugnano questo campo dal 1999.

Numeri che confermano, in generale, quella che è la qualità dei Blues di Rosenior che, al proprio pubblico, si è presentato alla grande da quando ha preso il posto di Enzo Maresca vincendo quattro partite di fila e portandosi ad un solo punto dalla zona Champions League: sarà lotta fino alla fine non solo contro il Manchester United, che adesso occupa appunto il quarto posto, ma anche con diverse squadre che da qui alla fine dell’anno si possono inserire. Di certo in questo momento il Chelsea sembra avere una marcia in più del Leeds che viene dalla bella vittoria sul Nottingham che ha permesso di allontanarsi di ben sei punti dalla zona rossa della classifica. Non che gli ospiti hanno raggiunto la salvezza, ma i tre punti dello scorso fine settimana hanno fatto fare un grossissimo balzo in avanti.

Non basta, però, per avere la meglio sui londinesi. Anche perché il Chelsea è la squadra con il minor numero di partite giocate senza segnare: solamente in due occasioni non è arrivata un’esultanza e, come detto prima, con il Leeds c’è una striscia aperta che porterà il computo totale a sette affermazioni di fila. Poche storie.