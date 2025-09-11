Pronostico Juventus-Inter: dal 2021 allo Stadium finisce sempre così

Juventus-Inter è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Si riparte subito con il botto in Serie A dopo la prima pausa per gli impegni delle nazionali. All’Allianz Stadium c’è l’attessissimo derby d’Italia tra Juventus e Inter, con i bianconeri di Igor Tudor che dopo l’ottimo inizio sogna di rimanere a punteggio pieno e portarsi a +6 sui nerazzurri, sconfitti a sorpresa due settimana fa a San Siro da una superba Udinese (1-2).

La Vecchia Signora attualmente comanda la classifica insieme a Napoli, Roma e Cremonese. Dopo il successo casalingo contro il Parma all’esordio, deciso dai gol di David e Vlahovic, Locatelli e compagni sono usciti coi 3 punti in tasca anche da un campo ostico come Marassi, castigando il Genoa (0-1) sempre grazie ad una rete del centravanti ex Fiorentina, rimasto a Torino nonostante la volontà del club di cederlo in seguito al naufragio di ogni trattativa per il rinnovo del contratto (molto probabilmente andrà via a zero).

L’altro fattore in positivo è stata la difesa, ancora imbattuta. Il ritorno di Bremer sta facendo la differenza. Non è un caso che, con il brasiliano in campo, la Juve sia tornata a collezionare clean sheet. Oltretutto, dopo il gong del mercato, Tudor si è ritrovato con l’attacco sulla carta più forte e assortito della Serie A, grazie alle aggiunte di Zhegrova e Openda. Ora il tecnico croato ha almeno due soluzioni per ruolo dalla trequarti in su.

L’Inter al contrario si è riscoperta fragile dopo il ko subito in rimonta con i friulani e qualche certezza è venuta meno: nel giro di pochi giorni i tifosi nerazzurri sono passati dall’esaltazione per il 5-0 al Torino alla preoccupazione per il passo falso coi bianconeri. Cristian Chivu, di conseguenza, è finito nuovamente sotto la lente e se non dovesse ottenere almeno un risultato positivo a Torino potrebbe aumentare la pressione nei suoi confronti. Intanto la società è corsa ai ripari arruolando un difensore esperto come l’ex Manchester City Akanji nell’ultimo giorno di mercato: in compenso, però, Pavard è finito al Marsiglia.

Juventus-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Tudor dovrà fare a meno di Cambiaso, ancora squalificato, ma difficilmente avrà a disposizione Conceiçao, alle prese con un problema muscolare. Visto che Zhegrova non è ancora al meglio, sulla trequarti l’allenatore bianconero potrebbe schierare Koopmeiners accanto a Yildiz. Nel ruolo di prima punta invece sono in ballottaggio David, Openda e Vlahovic: il canadese è favorito ma occhio alle quotazioni del serbo, in gol pure in nazionale, e dell’ex Lipsia. Dubbi anche a sinistra: Joao Mario è insidiato da McKennie e da Kostic.

Poche novità invece nell’Inter: Chivu in difesa medita di lanciare subito Akanji, favorito su Bisseck, tra i peggiori in campo contro l’Udinese. A centrocampo Sucic è in ballottaggio con Mkhitaryan.

Come vedere Juventus-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida tra Juventus e Inter, in programma sabato alle 18:00 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Match verità per entrambe: la Juventus, dopo aver costruito un attacco da sogno, va a caccia di di conferme in uno scontro diretto importante come quello con i nerazzurri; dall’altro lato invece l’Inter cercherà di dimostrare che la sconfitta con l’Udinese è stata solo un incidente di percorso. Ci aspettiamo una gara bloccata soprattutto nel primo tempo e non è da escludere che la Signora faccia registrare un altro X al termine della prima frazione di gioco come nei match con Parma e Genoa. Negli ultimi 8 confronti tra Juve e Inter solo in un’occasione è uscito l’Over 2.5: a Torino non si registrano più di due gol in questa sfida addirittura da maggio 2021. La squadra di Tudor, in ogni caso, dovrebbe evitare quantomeno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Juventus-Inter

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Joao Mario; Koopmeiners, Yildiz; David.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1