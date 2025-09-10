Alisha Lehmann, fascino da star sul lago di Como: web in tilt

Alisha Lehmann conquista Como e i social con un look mozzafiato. Le foto sul lago mostrano il lato più glamour della calciatrice, fioccano i like.

Le imprese calcistiche non sono il solo motivo per cui il pubblico è pazzo di lei. Alisha Lehmann è un personaggio con la “P” maiuscola e questo fa sì che in tanti stravedano, per motivi che non fatichiamo a comprendere, per l’ex stella dell’Aston Villa e della Juventus. Che ha deciso, qualche settimana fa, di intraprendere una nuova avventura sportiva.

La calciatrice svizzera si è trasferita al Como e si sta godendo a pieno, con il suo stile impeccabile e la sua freschezza, la sua nuova città. Lo dimostra il fatto che, poche ore fa, abbia condiviso sui social alcune foto scattate in una location con vista sul lago, il cui risultato è stato immediato: il web è andato letteralmente – come, siamo certi, avrete intuito – in tilt.

Le immagini la ritraggono in un abito nero corto, elegante e sofisticato, con un taglio che valorizza la sua perfetta forma fisica e le curve che ben conosciamo. Il contesto naturale del lago aggiunge un tocco di magia e ciascuno di questi scatti, dunque, sembra una piccola opera d’arte. Quel che è evidente, è che l’Italia le piace da impazzire e che si senta particolarmente a suo agio, nel Paese che l’ha accolta dallo scorso anno.

Alisha Lehmann a Como: glamour e stile sul lago tra un gol e l’altro

Il contrasto tra la scollatura e le acque cristalline di Como ha catturato l’attenzione di migliaia di follower in pochissimo tempo. E i commenti, di conseguenza, non si sono fatti attendere: tra emoji, complimenti e cuori a volontà, è evidente che Alisha sappia conquistare tutti anche al di fuori dei campi da calcio.

Il successo riscosso dal suo piccolo carosello non fa altro che confermare, oltretutto, il crescente interesse dei follower per Alisha non solo come atleta di successo, ma anche come icona di stile. Un mix tra talento sportivo e presenza scenica sui social che ha contribuito a costruire un personaggio pubblico completo, una star capace di catalizzare l’attenzione in più ambiti.

In poche ore, dunque, le foto da Como hanno consolidato la reputazione di Alisha come giovane stella sia del calcio che del lifestyle, dimostrando come un look ben studiato e un’ambientazione suggestiva possano fare la differenza.