Pronostico Bragantino-Flamengo: il fattore campo non esiste

Bragantino-Flamengo è una partita della sedicesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì: tv, probabili formazioni, pronostico.

La vittoria arrivata nei minuti finali contro il Fluminense ha permesso al Flamengo di rimanere agganciato al Cruzeiro, che sì è ancora davanti di tre punti, ma che ha una partita in più. Una vittoria di fondamentale importanza per i rossoneri, che si sono immediatamente messi alle spalle il passo falso contro il Santos.

Adesso il compito sarà complicato per Jorgihno e compagni, che vanno in trasferta sul campo della squadra terza in classifica e che sanno benissimo che sarà durissima. Certo, il Bragantino nell’ultimo periodo qualche problema lo ha messo in evidenza e non sta trovando quella continuità che serve per rimanere, a lungo andare, nelle posizioni di classifica che contano: i padroni di casa nelle ultime cinque partite hanno vinto solamente due volte, e poi hanno perso altrettante. In poche parole alti e bassi, senza nemmeno quel cambio di marcia.

Inoltre, il cammino interno è assolutamente da rivedere. Un pareggio e una sconfitta nelle ultime due, e tre sconfitte se allarghiamo lo sguardo alle ultime cinque. Insomma, il colpo del Flamengo, ci può stare.

Come vedere Bragantino-Flamengo in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la sedicesima giornata del Brasileirao Bragantino-Flamengo, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì alle 02:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

La vittoria del Flamengo è quotata 2.05 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.70 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Il fattore campo non esiste, titoliamo in questo articolo. Perché? Perché la partita verrà giocata in un campo diverso da quello che di solito ospita le partite interne del Bragantino e questo potrebbe anche aiutare il Flamengo a prendersi tre punti pesantissimi per il proprio cammino. Il match dovrebbe anche “regalare” meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Bragantino-Flamengo

BRAGANTINO (4-3-3): Cleiton; Hurtado, Pedro, Rodriguez, Guilherme; Gabriel, Ramires, John John; Barbosa, Pitta, Vinicinho.

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Varela, Ortiz, Danilo, Pereira; Jorginho, Allan; Luiz Araujo, de Arrascaeta, Everton; Plata.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2