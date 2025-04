Pronostico Espanyol-Getafe: terza vittoria di fila

Espanyol-Getafe è una gara della trentaduesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Nel momento decisivo della stagione l’Espanyol, che sembrava in corsa per la salvezza, ha piazzato due vittorie pesantissime che le hanno permesso di allontanarsi, sembra proprio in maniera definitiva, dalle zone rosse della classifica. Due affermazioni in trasferta su dei campi difficilissimi contro Vallecano e Celta Vigo. Pronostici ribaltati dalla volontà di una squadra che non ha nessuna intenzione di rimanere in bilico fino alle ultimissime giornate del campionato spagnolo.

Basta poco per completare davvero l’opera e avvicinarsi alla linea dei 40 punti che vorrebbe davvero dire stare sereni. Di solito quello è il margine per stare tranquilli. E, vincendo in casa contro il Getafe nell’anticipo del campionato spagnolo, si toccherebbero quota 38 punti e la festa potrebbe già essere programmata. Il momento di forma è troppo importante per non sfruttarlo contro una squadra che di punti ne ha già 39 e che sembra inoltre aver tirato un po’ i remi in barca. Due sconfitte nelle ultime tre uscite per gli ospiti. Anche se, c’è da dire, che nelle ultime due uscite in trasferta sono arrivate altrettante vittorie. Il fattore campo non conta più in Spagna, a quanto pare, ma questa volta tornerà ad essere determinante anche perché l’entusiasmo è partito in maniera importante tra i tifosi catalani che cercheranno di spingere la propria squadra a piazzare la terza vittoria di fila. Un filotto che non si vedeva da diverso tempo.

Come vedere Espanyol-Getafe in diretta tv e streaming

La sfida Espanyol-Getafe, gara valida per la trentaduesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Espanyol è quotata 2.75 su Goldbet e Lottomatica e 2.75 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

La terza vittoria di fila è ad un passo per l’Espanyol che potrebbe avvicinare la quota salvezza. Il Getafe non dovrebbe creare chissà quali problemi perché è una squadra che ha ormai raggiunto il proprio obiettivo. Gara da almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Espanyol-Getafe

ESPANYOL (4-2-3-1): Garcia; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero; Lozano, Gonzalez; Roca, Exposito, Puado; Fernandez.

GETAFE (4-4-2): Soria; Iglesias, Duarte, Alderete, Nyom; Milla, Terrats, Arambarri, Bernat; Uche, Mayoral.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1