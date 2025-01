Pronostico Hoffenheim-Eintracht Francoforte: non si può sbagliare

Hoffenheim-Eintracht Francoforte è una partita valida per la diciannovesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Quattro vittorie di fila, una classifica che fa brillare gli occhi, un passaggio agli ottavi di Europa League senza nemmeno i playoff che è decisamente alla portata. Diciamo che non c’è momento migliore per l’Eintracht Francoforte, una squadra decisamente in forma che domenica pomeriggio cercherà di prendersi altri tre punti pesantissimi.

Tre sconfitte, invece, nelle ultime cinque per l’Hoffenheim, che continua a balbettare come balbetta la propria classifica che è difficile da guardare. Certo, al momento i padroni di casa sarebbero fuori dalla zona rossa, quella della retrocessione del playout, ma un altro passo falso potrebbe costare carissimo. La reazione d’orgoglio ci sarà? La domanda non ha una risposta semplice, ma crediamo fortemente che per i tre punti non è proprio questo il momento giusto. Anzi, la sconfitta è decisamente una cosa quasi certa.

Quasi, ovvio. Nel calcio non si può dire mai nulla. Quello che invece è certo, è che queste due squadre quando si affrontano danno sempre spettacolo. Negli ultimi dieci confronti, infatti, la partita è sempre finita con almeno una rete per squadra e con almeno tre reti complessive. Non vediamo il motivo, onestamente, perché anche domenica non possa venire fuori lo stesso.

Come vedere Hoffenheim-Eintracht Francoforte in diretta tv e streaming

Hoffenheim-Eintracht Francoforte è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Sì, un gol per squadra e tre reti complessive. E ci siamo. Poi, occhio, soprattutto per il momento di forma che stanno vivendo le due formazioni, alla possibile affermazione esterna del Francoforte che rimarrebbe in piena zona Champions League.

Le probabili formazioni di Hoffenheim-Eintracht Francoforte

HOFFENHEIM (4-4-2): Baumann; Kaderabek, Akpogouma, Nsoki, Jurasek; Hlozek, Stach, Becker, Bischof; Kramaric, Moerstedt.

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-4-2): Trapp; Kristensen, Koch, Tuta, Theate; Knauff, Skhiri, Larsson, Uzun; Gotze, Ekitike.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2