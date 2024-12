Napoli-Venezia, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Napoli-Venezia è una partita della diciottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nonostante un secondo tempo non all’altezza, in cui ha rischiato di subire una rimonta clamorosa, il Napoli di Antonio Conte si è dimostrato ancora una volta infallibile contro le squadre della parte destra della classifica. L’ultima “vittima” degli azzurri è stato il Genoa (1-2): a Marassi, una settimana fa, i partenopei si sono eccessivamente rilassati nella ripresa dopo essere andati in vantaggio di due gol facendo rientrare in partita i rossoblù di Vieira. Pinamonti ha accorciato le distanze ma l’attacco del Grifone ha poi dovuto fare i conti con un superlativo Meret, il migliore in campo tra gli uomini allenati dal tecnico salentino.

In questo modo il Napoli ha potuto conservare il secondo posto in classifica, restando al passo dell’Atalanta e scongiurando un possibile sorpasso dell’Inter (i nerazzurri restano a -1 ma hanno una gara da recuperare). Pur non brillando sul piano del gioco come le dirette concorrenti, gli azzurri rimangono dunque in piena corsa per il tricolore e la sensazione è che con loro bisognerà fare i conti fino alla fine, dal momento che a differenza delle altre possono permettersi il “lusso” di pensare solo al campionato non essendo impegnati nelle coppe.

Nell’ultima del 2024, intanto, al “Maradona” è di scena il Venezia, un’altra squadra che sta lottando per evitare la retrocessione. I lagunari hanno appena messo fine ad un lunghissimo digiuno di vittorie: nello scontro diretto con il Cagliari oltre alla prestazione – che raramente è mancata – stavolta sono arrivati anche i tre punti. Il 2-1 rifilato ai sardi firmato Zampano e Sverko è il terzo risultato positivo per gli uomini di Eusebio Di Francesco dopo i due pareggi con Como e Juve, anche se gli arancioneroverdi rimangono, per il momento, in zona rossa.

Napoli-Venezia: le ultime notizie sulle formazioni

Conte dovrà fare nuovamente a meno del suo perno difensivo Buongiorno, infortunato: prenderà il suo posto Juan Jesus, che potrebbe andare via a gennaio. Kvaratskhelia ha recuperato ma è improbabile che venga schierato dal 1′: il tridente offensivo azzurro sarà inizialmente composto da Politano, Lukaku e David Neres.

Dall’altro lato, Di Francesco potrebbe schierare la stessa formazione che ha battuto il Cagliari, con Ellertsson e Oristanio alle spalle dell’unica punta Pohjanpalo. In difesa Altare è in vantaggio su Candela.

Come vedere Napoli-Venezia in diretta tv e in streaming

La sfida Napoli-Venezia, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La sensazione è che il Venezia non sfigurerà neppure al “Maradona”, affrontando gli azzurri con personalità e coraggio, ma difficilmente riuscirà a portare via punti dalla trasferta partenopea. Nonostante la pesante assenza di Buongiorno in difesa, crediamo che la squadra di Conte, oltre alla vittoria, farà registrare anche un clean sheet dopo aver incassato almeno un gol nelle ultime 4 partite (dati in controtendenza per quella che è, ancora adesso, la miglior retroguardia del campionato).

Le probabili formazioni di Napoli-Venezia

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, David Neres.

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Busio; Ellertsson, Oristanio; Pohjanpalo.

Il Venezia riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-0