Ribaltone Berrettini: nessuno lo aveva mai visto così

Berrettini, chi lo avrebbe mai detto? Effetto sorpresa assicurato.

Con l’intelligenza artificiale tutto si può. E lo sa bene Jannik Sinner che, da un giorno all’altro, si è ritrovato felicemente sposato con la ragazza che non sappiamo se sia ancora, o meno, la sua fidanzata, vale a dire Anna Kalinskaya. Con l’aiuto dell’AI, infatti, qualche buontempone si è divertito a creare un intero album fotografico del fantomatico matrimonio tra i due tennisti. Matrimonio che, naturalmente, non è mai avvenuto.

Decisamente più divertente la mossa di Federtennis, che ha deciso di servirsi di Grok, il chatbot lanciato da Elon Musk, per dare vita a delle ipotesi che, pur essendo surreali, hanno generato dei risultati spassosissimi. Si è stabilito, in sostanza, di inventare un futuro alternativo, per così dire, per i campioni azzurri del tennis, e di immaginare che carriere avrebbero intrapreso se non avessero immolato le loro vite allo sport, come hanno invece fatto. Il risultato è esilarante e inaspettato, di certo tutto da ridere.

A partire da Jannik Sinner, che ritroviamo in questa gallery in veste di manager, agghindato di tutto punto ed elegante come, per ovvie ragioni, non può essere quando scende in campo. Ha stupito ancor di più, però, un’altra trasformazione ancora, ben più surreale di quella che l’intelligenza artificiale ha ipotizzato per il numero 1 del mondo.

Berrettini stellato in un universo parallelo

Tra le immagini più belle create dal bot c’è, senza ombra di dubbio, quella che ha come protagonista Matteo Berrettini, per il quale Grok ha proposto una carriera golosissima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FITP Tennis (@_federtennis)



Il chatbot di Elon Musk lo ha trasformato nientepopodimeno che in uno chef stellato. E vederlo in cucina, anziché su una superficie in erba o in cemento a lui ben più consona, ci ha fatto fare, francamente, grasse risate. Non è stata meno divertente Sara Errani in versione astronauta, pronta a partire per un viaggio nello spazio. Jasmine Paolini è invece una fotografa, mentre Lucia Bronzetti è una giardiniera che lavora in un bel vivaio.

E Lorenzo Musetti? Lui è il solo per il quale Grok ha immaginato una carriera non troppo distante dell’universo sportivo: qui è un marinaio che viaggia in barca a vela, con tanto di t-shirt a righe e racchetta in mano, che non si sa mai, alle volte una partitella improvvisata in mare aperto…